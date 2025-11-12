Le Penová: Ak odvolací súd nezruší zákaz, v roku 2027 nebudem kandidovať
- DNES - 12:40
- Paríž
Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová v stredu oznámila, že v roku 2027 sa nebude uchádzať o prezidentský úrad, ak odvolací súd nezruší jej súčasný päťročný zákaz kandidovať vo voľbách.
Le Penová sa odvolala voči rozsudku v kauze sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie a odvolacie konanie sa má začať 13. januára. Francúzska politička už trikrát neúspešne kandidovala na prezidentský post a obvinenia zo sprenevery odmieta.
Podľa rozsudku z konca marca okrem pokuty a odňatia slobody pre ňu platí aj okamžitý päťročný zákaz kandidovať na verejné funkcie. Líderka Národného združenia (RN) povedala, že ak odvolací súd rozsudok potvrdí, prijme svoj osud a odovzdá vedenie svojmu kolegovi Jordanovi Bardellovi. Presný dátum rozhodnutia súdu nebude známy až do konca odvolacieho procesu.
Le Penová aj potom bude mať možnosť obrátiť sa na vyššiu inštanciu, no v rozhovore to spochybnila. „Ak mi bude zakázané kandidovať, ale (Najvyšší súd) rozhodne v môj prospech o tri alebo štyri mesiace neskôr, bude už príliš neskoro na to, aby som mohla viesť riadnu prezidentskú kampaň,“ ozrejmila.
Okrem zákazu kandidovať bola Le Penová 31. marca odsúdená za spreneveru verejných prostriedkov EÚ na štyri roky odňatia slobody z toho dva roky podmienečne a pokutu 100.000 eur. Podľa rozsudku sa Le Penová ako europoslankyňa zapojila do nezákonného systému na vyplácanie zamestnancov RN z peňazí Európskeho parlamentu. K takémuto konaniu dochádzalo podľa súdu v rokoch 2004-16 a neoprávnene boli vyplatené štyri milióny eur z peňazí EÚ.
Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule
Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, uviedol v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk.
Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete
Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách. správu prevzala z agentúry Reuters.
Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur
Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur).
Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne
Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka.