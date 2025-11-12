  • Články
Bratislava

Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur

Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3.000 eur do 20.000 eur.

Uviedol to po rokovaní vlády minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že ide o peniaze nad rámec štandardnej náhrady škody. Peniaze má poskytnúť Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ministerstvo financií SR prostredníctvom Ministerstva dopravy SR.

Kategorizácia poškodenia na zdraví cestujúcich vychádza podľa evidenčného listu vytriedených osôb Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby z príslušného miesta udalosti - železničnej dopravnej nehody. Odškodnenie poškodených sa netýka vlakového personálu ZSSK.

Ľahké zranenie, ktoré má byť preukázané potvrdením o ošetrení, bude odškodnené sumou 3.000 eur, stredne ťažké zranenie, ktoré sa týka pacientov s odloženou zdravotnou starostlivosťou, štát odškodní sumou 10.000 eur a ťažké zranenie vyžadujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť odškodní štát sumou 20.000 eur. Postup pre uplatnenie si odškodného bude zverejnený na webovom sídle ZSSK.

Odškodnenie sa týka zrážky vlakov z 13. októbra pri Jablonove nad Turňou, kde bolo následkom železničnej nehody identifikovaných 113 zranených, z toho osem ťažko, a tiež ďalšej zrážky vlakov z 9. novembra pri Pezinku, kde bolo predbežne 150 zranených, z toho päť ťažko.

Minister Jozef Ráž v utorok (11. 11.) v reakcii na železničné nešťastia odvolal vedenie ZSSK a sám už predtým premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) ponúkol demisiu. Premiér ju však neprijal. Rezort dopravy má pripraviť návrh opatrení na zabránenie podobným udalostiam.

Zdroj: Info.sk, TASR
