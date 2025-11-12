  • Články
Vláda: Zachovanie podpory obetiam domáceho násilia z Ukrajiny je potrebné

  • DNES - 11:21
  • Bratislava
Zachovanie služieb ochrany a podpory obetiam domáceho násilia z Ukrajiny je potrebné.

Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády SR o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Novelu nariadenia v stredu schválil na svojej schôdzi vládny kabinet.

Predkladané nariadenie predstavuje priamu reakciu na pretrvávajúce dôsledky ukrajinskej krízy. Vzhľadom na skutočnosť, že prípadov násilia na ženách pribúda, MPSVR predkladá nariadenie z dôvodu potreby zachovania financovania služieb ochrany a podpory obetiam domáceho násilia alebo iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb. V rámci tejto podpory je potrebné poskytovať okamžitú a individualizovanú pomoc zohľadňujúcu okamžité potreby obetí špecifických foriem násilia na ženách, resp. domáceho násilia, ktorá okrem špecializovaných poradenských a podporných služieb zahŕňa aj poskytnutie bezpečného ubytovania,“ priblížil rezort práce.

Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine sa podľa MPSVR počet žien a dievčat ohrozených násilím, ktoré hľadajú pomoc a ochranu na území Slovenskej republiky, výrazne zvýšil. Táto skutočnosť vytvára bezprostredný tlak na kapacity existujúcich zariadení a služieb určených na ochranu obetí násilia.

MPSVR predkladá nariadenie z dôvodu naliehavej potreby zabezpečiť kontinuitu financovania bezpečných ženských domov, ktoré poskytujú nevyhnutné služby zahŕňajúce krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo, právne služby, bezpečné ubytovanie a ďalšie formy dlhodobej podpory.

Pomoc obetiam násilia si totiž vyžaduje komplexný a dlhodobý prístup, pretože ide o náročný proces, nie jednorazový akt. Absencia adekvátnej podpory by mohla viesť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd osôb nachádzajúcich sa v núdzovej situácii. Časová naliehavosť predloženého nariadenia priamo súvisí s ukrajinskou krízou, konkrétne s potrebou bezodkladného zabezpečenia financovania služieb pre ženy a dievčatá z Ukrajiny, ktoré sú v krízovej situácii,“ dodal v dôvodovej správe k návrhu rezort práce.

Zdroj: Info.sk, TASR
