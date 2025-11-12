  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Do SaS vstupuje šéf asociácie evanjelických škôl Marián Damankoš

  • DNES - 11:11
  • Bratislava
Do SaS vstupuje šéf asociácie evanjelických škôl Marián Damankoš

Do opozičnej strany SaS vstupuje Marián Damankoš. Venovať sa bude oblasti školstva i komunálnej politiky.

Pôsobí ako riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove a je zároveň prezidentom Asociácie evanjelických škôl Slovenska. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling. Damankošov vstup do strany je podľa neho súčasťou nového príbehu SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov. Odmietol však, že by sa SaS „pri toľkých konzervatívcoch“ menila.

Je to človek, ktorý v novom príbehu strany SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov, je tým správnym 'pojítkom', že budeme vedieť opäť diskutovať o témach, ktoré sú dôležité pre Slovensko, ale hlavne o pravicových a ekonomických témach,“ vyhlásil Gröhling s tým, že chce, aby ekonomika a ekonomické opatrenia boli to dôležité, čo ich bude v SaS spájať.

Damankoš je podľa šéfa strany odborník na školstvo, venoval sa aj koncpiovaniu učebníc v rámci stredoškolského prostredia. „Veľmi rád by som prispel k budovaniu a vylepšovaniu, či už verejného školstva alebo neverejného školstva, pretože naše školstvo je opakovane kritizované,“ povedal na tlačovej konferencii Damankoš s tým, že by chcel byť súčasťou snahy o reformu efektivity školstva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vláda: Zachovanie podpory obetiam domáceho násilia z Ukrajiny je potrebné

Vláda: Zachovanie podpory obetiam domáceho násilia z Ukrajiny je potrebné

DNES - 11:21Domáce

Zachovanie služieb ochrany a podpory obetiam domáceho násilia z Ukrajiny je potrebné.

SOI sťahuje z trhu nebezpečný výrobok známej českej značky

SOI sťahuje z trhu nebezpečný výrobok známej českej značky

VČERA - 21:06Domáce

Pri použití hrozí úraz elektrickým prúdom.

Polícia zadržala falošných susedov. Takto pripravili ľudí o peniaze

Polícia zadržala falošných susedov. Takto pripravili ľudí o peniaze

VČERA - 20:06Domáce

Polícia vypátrala podvodníkov vďaka všímavým občanom.

Vosveteit.sk
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP