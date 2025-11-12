  • Články
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

KDH: Štátna Slovenská pošta podporuje súkromný hazard predajom hracích kupónov

  • DNES - 11:04
  • Bratislava
Štátna spoločnosť Slovenská pošta podporuje súkromný hazard tým, že uzatvorila so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna, ktorá je vlastníctve finančnej skupiny, zmluvu na predaj jej nabíjacích hracích kupónov pre hráčske kontá.

Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného KDH. Vedenie Slovenskej pošty by malo predmetnú zmluvu podľa nich zrušiť.

Slovenská pošta uzavrela zmluvu so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna. Znamená to, že na 1300 pobočkách Slovenskej pošty na celom Slovensku sa predávajú dobíjacie kupóny pre hráčske kontá Fortuny, ktoré umožňujú vkladať peniaze na stávkovanie,“ priblížil podpredseda KDH Marián Čaučík.

Spresnil, že ľudia, ktorí majú založené hráčske kontá, si môžu kupovať na pobočkách Slovenskej pošty kupóny, ktorými hráčske kontá dobíjajú, aby mohli stávkovať, teda aby mohli hazardovať. „Považujeme za neprijateľné, aby Slovenská pošta, ktorá má slúžiť ľuďom, predávala aj niečo, čo vedie ľudí možno k hráčskej závislosti," podčiarkol.

KDH považuje za neprijateľné, aby pošta, ktorá má doručovať listy a balíky, dnes doručuje hazard. „Pošta, ktorá sa mala stať symbolom dôveryhodnosti a verejnej služby, sa mení na predajné miesto stávok a závislosti. Štátny podnik, ktorému ľudia veria, požičiava svoje meno hazardu a mení sa na toho, ktorý mu napomáha. Namiesto digitalizácie a moderných služieb sa pošta mení na marketingové rameno hazardu. My v KDH tomuto hovoríme jasné nie, štát nemá predávať hazard, štát nemá normalizovať hazard a vôbec nemá zarábať na ľudskej slabosti,“ zdôraznil.

Ak už Slovenská pošta má finančné problémy, je tu podľa neho veľa iných možností, ktoré môže robiť. „Na slovenských pobočkách Slovenskej pošty by sa mohli predávať potraviny, najmä v hladových dolinách. A tam, kde už predajne zanikli, by mohla realizovať poistné služby. Mohli by tam byť úradné podateľne, mohli by sa preorientovať možno na tlačové služby, kopírovanie, viazanie, tlač pre klientov. Poviem príklad zo španielskej pošty, kde funguje online trhovisko španielskej pošty pre lokálnych výrobcov a farmárov - pošta vybavuje platby, doručenie aj marketing,“ doplnil Čaučík.

Predaj hracích kupónov je podľa neho zúfalým hľadaním peňazí bez ohľadu na dôsledky. „A to je pre nás neprijateľné. KDH preto vyzýva vedenie Slovenskej pošty a Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktorému Slovenská pošta podlieha, aby túto zmluvu okamžite zrušili," uzavrel Čaučík.

Zdroj: Info.sk, TASR
