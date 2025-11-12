  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule

  • DNES - 10:53
  • Moskva
Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule

Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, uviedol v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk.

Od posledného stretnutia oboch strán 23. júla v Istanbule sa nekonali žiadne priame rozhovory. Tureckí predstavitelia podľa Poliščuka opakovane vyzývali na obnovenie mierových rokovaní. „Ruský tím je na to pripravený, lopta je na strane Ukrajiny,“ vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ ruského rezortu diplomacie.

Kyjev odmieta tvrdenie Moskvy, že je zodpovedný za zastavenie mierového procesu.

Stretnutie 23. júla trvalo len 40 minút a ukrajinská strana navrhla augustové stretnutie prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kremeľ následne uviedol, že Putin je ochotný stretnutie absolvovať iba v Moskve. Takúto podmienku Kyjev odmietol, pripomína Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete

Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete

DNES - 10:30Zahraničné

Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách. správu prevzala z agentúry Reuters.

Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur

Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur

DNES - 10:18Zahraničné

Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur).

Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne

Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne

DNES - 10:07Zahraničné

Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka.

Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting

Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting

DNES - 10:05Zahraničné

Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé.

Vosveteit.sk
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP