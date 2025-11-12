Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete
- DNES - 10:30
- Astana
Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách.
Za porušenie zákona hrozia pokuty a v prípade opakovaného porušenia až desať dní vo väzení. O návrhu bude teraz hlasovať kazašský senát, kde bude pravdepodobne schválený.
Návrh zákona potom musí ešte podpísať kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, ktorý v posledných mesiacoch opakovane zdôrazňoval potrebu dodržiavať to, čo nazýva „tradičné hodnoty“.
Poslanci v dolnej komore parlamentu, ktorú kontrolujú strany lojálne k Tokajevovi, za zákaz hlasovali jednomyseľne.
„Deti a tínedžeri sú každý deň vystavení informáciám na internete, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich predstavy o rodine, morálke a budúcnosti,“ vyhlásil kazašský minister školstva v parlamentnom vystúpení na podporu návrhu zákona.
Ľudskoprávne organizácie návrh zákona kritizovali. Belgická nezisková organizácia International Partnership for Human Rights uviedla, že by to „bezočivo porušilo medzinárodné záväzky Kazachstanu v oblasti ľudských práv“.
Kazachstan je sekulárna krajina s väčšinovým moslimským obyvateľstvom. Homosexualitu legalizoval v 90. rokoch minulého storočia, no postoje obyvateľov zostávajú konzervatívne, vysvetľuje Reuters.
