Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur
- DNES - 10:18
- Budapešť
Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur).
Oznámil to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku. Premiér dodal, že postupne zavedú aj 14. mesačný dôchodok, pričom tento proces sa začne už na budúci rok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Orbánovho príspevku sa vláda po roku 2010 zaviazala, že bude vždy zachovávať hodnotu dôchodkov a bude v tom pokračovať aj v roku 2025.
Štátny tajomník Ministerstva kultúry a inovácií (KIM) Róbert Zsigó vo videu zverejnenom na Facebooku zdôraznil, že vláda garantuje aj tento rok zvýšenie dôchodkov v súlade s infláciou, takže v novembri budú upravené dôchodky podľa skutočnej ročnej inflácie.
„Zvýšenie doplníme na základe inflačnej prognózy zo začiatku roka. A to nie je všetko, dôchodcovia sa môžu v nasledujúcich mesiacoch tešiť na ďalšie zvyšovanie,“ dodal Zsigó s tým, že doplnený dôchodok príde v decembri. Nové 3,6-percentné zvýšenie začne podľa neho platiť od začiatku budúceho roka a 13. mesačný dôchodok dostanú dôchodcovia vo februári.
Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule
Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, uviedol v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk.
Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete
Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách. správu prevzala z agentúry Reuters.
Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne
Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka.
Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting
Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé.