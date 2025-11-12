Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne
- DNES - 10:07
- Varšava
Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne.
Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka. V prípadnom druhom kole prezidentských volieb by preto opäť zvíťazil nad Rafalom Trzaskowským. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Úradujúceho prezidenta by volilo 40 percent respondentov, zatiaľ čo pre Trzaskowského by sa rozhodlo 30 percent. Devätnásť percent opýtaných by sa na voľbách nezúčastnilo a jedenásť percent nevedelo odpovedať.
Prezidenta vo funkcii hodnotí „veľmi dobre“ 21 percent a „dobre“ 32 percent respondentov. Negatívne sa o jeho pôsobení vyjadrilo spolu 26 percent a 21 percent opýtaných nemá názor. Väčšina Poliakov zároveň neverí, že by prezident dokázal ukončiť dlhodobé politické rozdelenie. Že to je možné, usudzuje iba sedem percent a 14 percent očakáva jeho zmiernenie. Štvrtina respondentov naopak predpokladá prehĺbenie rozdelenia.
Podľa prieskumu len pätina Poliakov predpokladá, že by Karol Nawrocki mohol prevziať úlohu lídra poľskej pravice po predsedovi Práva a spravodlivosti Jaroslawovi Kaczyňskom. Viac než polovica respondentov to považuje za nepravdepodobné. Väčšina opýtaných zároveň očakáva, že vláda premiéra Donalda Tuska bude s prezidentom konzultovať návrhy zákonov ešte pred ich predložením do Sejmu, čo podporilo 58 percent účastníkov prieskumu.
Prieskum pre týždenník Polityka sa uskutočnil 22. až 24. októbra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1001 dospelých respondentov.
Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule
Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, uviedol v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk.
Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete
Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách. správu prevzala z agentúry Reuters.
Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur
Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur).
Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting
Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé.