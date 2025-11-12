  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne

  • DNES - 10:07
  • Varšava
Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne

Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka. V prípadnom druhom kole prezidentských volieb by preto opäť zvíťazil nad Rafalom Trzaskowským. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.

Úradujúceho prezidenta by volilo 40 percent respondentov, zatiaľ čo pre Trzaskowského by sa rozhodlo 30 percent. Devätnásť percent opýtaných by sa na voľbách nezúčastnilo a jedenásť percent nevedelo odpovedať.

Prezidenta vo funkcii hodnotí „veľmi dobre“ 21 percent a „dobre“ 32 percent respondentov. Negatívne sa o jeho pôsobení vyjadrilo spolu 26 percent a 21 percent opýtaných nemá názor. Väčšina Poliakov zároveň neverí, že by prezident dokázal ukončiť dlhodobé politické rozdelenie. Že to je možné, usudzuje iba sedem percent a 14 percent očakáva jeho zmiernenie. Štvrtina respondentov naopak predpokladá prehĺbenie rozdelenia.

Podľa prieskumu len pätina Poliakov predpokladá, že by Karol Nawrocki mohol prevziať úlohu lídra poľskej pravice po predsedovi Práva a spravodlivosti Jaroslawovi Kaczyňskom. Viac než polovica respondentov to považuje za nepravdepodobné. Väčšina opýtaných zároveň očakáva, že vláda premiéra Donalda Tuska bude s prezidentom konzultovať návrhy zákonov ešte pred ich predložením do Sejmu, čo podporilo 58 percent účastníkov prieskumu.

Prieskum pre týždenník Polityka sa uskutočnil 22. až 24. októbra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1001 dospelých respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule

Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule

DNES - 10:53Zahraničné

Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, uviedol v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk.

Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete

Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete

DNES - 10:30Zahraničné

Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách. správu prevzala z agentúry Reuters.

Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur

Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur

DNES - 10:18Zahraničné

Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur).

Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting

Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting

DNES - 10:05Zahraničné

Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé.

Vosveteit.sk
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP