Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting
- DNES - 10:05
- Londýn
Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé.
Reagoval na správy britských médií, podľa ktorých je jedným z možných náhradníkov premiéra po predstavení rozpočtu pre budúci rok koncom novembra.
Viaceré britské spravodajské portály napísali, že Starmer plánuje v prípade hrozby bojovať proti akémukoľvek svojmu vyzývateľovi. Ako jeho možný nástupca bol pritom viackrát spomenutý Streeting.
„Myslím si, že ktokoľvek o tom informoval, sledoval priveľa Zradcov celebrít (britská reality show, pozn. TASR). Je to úplne sebavyvracajúca informácia, a to nielen preto, že nie je pravdivá,“ vyhlásil Streeting pre televíziu Sky News.
„Nebudem požadovať rezignáciu premiéra. Podporujem premiéra. Podporujem ho odkedy bol zvolený za lídra Labouristickej strany. Nevolil som ho vo voľbách predsedu, ale podporoval som ho od okamihu, keď bol zvolený, a podporoval som ho počas celej doby, keď robil veci, o ktorých si nikto nemyslel, že sú možné,“ dodal minister zdravotníctva.
Poliščuk: Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule
Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, uviedol v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk.
Kazachstan chce uzákoniť zákaz „LGBT propagandy“ v médiách a na internete
Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách. správu prevzala z agentúry Reuters.
Orbán: Dôchodcovia dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku, v priemere o 132 eur
Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur).
Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne
Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka.