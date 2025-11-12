Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti
- DNES - 8:44
- Kyjev
Ukrajinská vláda v stredu ráno na mimoriadnom zasadnutí pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti Hermanovi Haluščenkovi, informovala na sociálnych sieťach premiérka Julija Svyrydenková.
Ide o súčasť rozsiahleho protikorupčného vyšetrovania v energetickom sektore, ktorý od roku 2021 vo funkcii ministra energetiky viedol Haluščenko.
„Dnes ráno sa konalo mimoriadne zasadnutie vlády. Bolo prijaté rozhodnutie suspendovať Hermana Haluščenka z funkcie ministra spravodlivosti,“ napísala Svyrydenková na sociálnej sieti X. Kabinet výkonom jeho funkcie poveril námestníčku ministra pre európsku integráciu Ľudmilu Suhakovú.
Haluščenko v reakcii na sociálnej sieti X napísal, že s rozhodnutím vlády úplne súhlasí. Podľa jeho slov treba spraviť najprv politické rozhodnutie a až neskôr sa zaoberať podrobnosťami.
„Nedržím sa funkcie ministra. Verím, že pozastavenie výkonu funkcie počas vyšetrovania je civilizovaný a správny scenár,“ napísal s tým, že sa plánuje proti obvineniam brániť.
Ministerstvo spravodlivosti v utorok potvrdilo, že v rámci protikorupčného záťahu v energetickom sektore Haluščenka vyšetruje Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v spolupráci so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou (SAP). V jeho rezidencii tiež vykonali raziu.
Oba úrady vyšetrujú podozrenia o vyplatení úplatkov pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine proti dronovým a raketovým útokom.
Vyšetrovatelia prišli na to, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom. Podľa zdroja agentúry Reuters počas konverzácie s jedným z podozrivých bol zaznamenaný tiež Haluščenkov hlas.
NABU v utorok informoval, že v prípade sú piati zadržaní a siedmi podozriví. Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi prezidenta Volodymyra Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Ako hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech. Ukrajinské médiá informovali, že Mindič iba niekoľko hodín pred raziami opustil územie Ukrajiny.
Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne
Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka.
Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting
Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé.
Trump: BBC úpravou prejavu z dňa útoku na Kapitol „oklamala“ divákov
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že má „povinnosť“ žalovať britskú verejnoprávnu stanicu BBC za spôsob, akým upravila časť jeho prejavu z dňa útoku na Kapitol 6. januára 2021.
Si: Čína chce spolupracovať so Španielskom na posilnení globálneho vplyvu
Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu v Pekingu povedal španielskemu kráľovi Filipovi VI., že jeho krajina má záujem spolupracovať s Madridom na posilnení globálneho vplyvu oboch krajín.