  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Trump: BBC úpravou prejavu z dňa útoku na Kapitol „oklamala“ divákov

  • DNES - 8:44
  • Washington
Trump: BBC úpravou prejavu z dňa útoku na Kapitol „oklamala“ divákov

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že má „povinnosť“ žalovať britskú verejnoprávnu stanicu BBC za spôsob, akým upravila časť jeho prejavu z dňa útoku na Kapitol 6. januára 2021.

Účelová úprava jeho slov v rámci spravodajského magazínu BBC Panorama divákov „oklamala“, uviedol Trump v rozhovore pre televíziu Fox News.

Rozhovor s Fox News bol nahratý v pondelok, časť týkajúca sa BBC bola zverejnená až v utorok večer amerického času. Ide o Trumpove prvé verejné vystúpenie v tejto kauze. V nedeľu jeho právnici BBC pohrozili žalobou vo výške jednej miliardy dolárov, pokiaľ do piatku nestiahne upravený dokument, neospravedlní sa a neposkytne mu kompenzáciu.

V utorkovej relácii The Ingraham Angle sa šéfa Bieleho domu spýtali, či bude pokračovať v žalobe. „No, myslím, že musím, prečo nie, veď oklamali verejnosť a priznali to... Myslím si, že mám povinnosť tak urobiť... pretože nemôžete ľuďom dovoliť, aby sa tak správali,“ odpovedal Trump.

Naozaj zmenili môj prejav zo 6. januára, ktorý bol krásny, veľmi upokojujúci, a urobili z neho radikálny prejav... A oni ho naozaj zmenili. To, čo urobili, bolo skutočne neuveriteľné,“ dodal.

BBC v dokumente s názvom „Trump: A Second Chance?“ zostrihala časti prezidentovho prejavu v deň útoku na Kapitol tak, aby pôsobili dojmom, že svojich priaznivcov nabáda k násilnému útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone.

Predseda Rady BBC Samir Shah sa ospravedlnil za „chybný úsudok“ týkajúci sa tejto úpravy. Generálny riaditeľ stanice Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou v nedeľu oznámili svoju rezignáciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne

Nawrockého po prvých 100 dňoch v úrade hodnotia Poliaci pozitívne

DNES - 10:07Zahraničné

Viac ako polovica Poliakov po prvých sto dňoch pôsobenia Karola Nawrockého v prezidentskom úrade hodnotí jeho činnosť pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre týždenník Polityka.

Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting

Británia: Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting

DNES - 10:05Zahraničné

Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé.

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti

DNES - 8:44Zahraničné

Ukrajinská vláda v stredu ráno na mimoriadnom zasadnutí pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti Hermanovi Haluščenkovi, informovala na sociálnych sieťach premiérka Julija Svyrydenková.

Si: Čína chce spolupracovať so Španielskom na posilnení globálneho vplyvu

Si: Čína chce spolupracovať so Španielskom na posilnení globálneho vplyvu

DNES - 8:27Zahraničné

Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu v Pekingu povedal španielskemu kráľovi Filipovi VI., že jeho krajina má záujem spolupracovať s Madridom na posilnení globálneho vplyvu oboch krajín.

Vosveteit.sk
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlhoBol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne novýPozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP