Trump: BBC úpravou prejavu z dňa útoku na Kapitol „oklamala“ divákov
- DNES - 8:44
- Washington
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že má „povinnosť“ žalovať britskú verejnoprávnu stanicu BBC za spôsob, akým upravila časť jeho prejavu z dňa útoku na Kapitol 6. januára 2021.
Účelová úprava jeho slov v rámci spravodajského magazínu BBC Panorama divákov „oklamala“, uviedol Trump v rozhovore pre televíziu Fox News.
Rozhovor s Fox News bol nahratý v pondelok, časť týkajúca sa BBC bola zverejnená až v utorok večer amerického času. Ide o Trumpove prvé verejné vystúpenie v tejto kauze. V nedeľu jeho právnici BBC pohrozili žalobou vo výške jednej miliardy dolárov, pokiaľ do piatku nestiahne upravený dokument, neospravedlní sa a neposkytne mu kompenzáciu.
V utorkovej relácii The Ingraham Angle sa šéfa Bieleho domu spýtali, či bude pokračovať v žalobe. „No, myslím, že musím, prečo nie, veď oklamali verejnosť a priznali to... Myslím si, že mám povinnosť tak urobiť... pretože nemôžete ľuďom dovoliť, aby sa tak správali,“ odpovedal Trump.
„Naozaj zmenili môj prejav zo 6. januára, ktorý bol krásny, veľmi upokojujúci, a urobili z neho radikálny prejav... A oni ho naozaj zmenili. To, čo urobili, bolo skutočne neuveriteľné,“ dodal.
BBC v dokumente s názvom „Trump: A Second Chance?“ zostrihala časti prezidentovho prejavu v deň útoku na Kapitol tak, aby pôsobili dojmom, že svojich priaznivcov nabáda k násilnému útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone.
Predseda Rady BBC Samir Shah sa ospravedlnil za „chybný úsudok“ týkajúci sa tejto úpravy. Generálny riaditeľ stanice Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou v nedeľu oznámili svoju rezignáciu.
