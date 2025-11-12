  • Články
Si: Čína chce spolupracovať so Španielskom na posilnení globálneho vplyvu

Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu v Pekingu povedal španielskemu kráľovi Filipovi VI., že jeho krajina má záujem spolupracovať s Madridom na posilnení globálneho vplyvu oboch krajín. Ide o prvú štátnu návštevu španielskeho panovníka v Číne po 18 rokoch, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Svet potrebuje viac konštruktívnych síl zameraných na mier a rozvoj,“ vyhlásil čínsky prezident počas stretnutia so španielskym kráľom vo Veľkej sále ľudu, pričom poukázal na zmeny a nepokoje na medzinárodnej scéne. Zdôraznil, že „Čína je pripravená spoločne so Španielskom vybudovať komplexné strategické partnerstvo“, ktoré bude podľa neho stabilnejšie, dynamickejšie a s väčším globálnym vplyvom.

Kráľ Filip VI. počas stretnutia uviedol, že „priateľstvo medzi Španielskom a Čínou nepochybne prospieva obom národom a je v súlade s dlhou históriou a globálnym poslaním oboch krajín... Vytvoril sa vzťah založený na dôvere“.

Podľa čínskej štátnej televízie CCTV Si a Filip po rokovaniach podpísali viacero bilaterálnych dokumentov, hoci ich podrobnosti zatiaľ neboli zverejnené.

Madrid v posledných mesiacoch zintenzívnil hospodársku spoluprácu s Pekingom po tom, čo Európska únia v júni 2024 rozhodla o zavedení ciel na čínske elektromobily, pripomína Reuters. Španielsky premiér Pedro Sánchez navštívil Čínu dvakrát s cieľom propagovať svoju krajinu ako investičnú destináciu najmä v oblasti automobilového priemyslu, zelených technológií a rozvíjajúcich sa odvetví.

Peking sa zároveň snaží zmierniť obchodné napätie s EÚ, ktoré súvisí so subvenciami pre export čínskych elektromobilov, pretože čínsky vývoz ovplyvňujú clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Peking minulý týždeň navrhol obnovenie investičných rokovaní s EÚ, ktoré sú zmrazené od roku 2021.

V apríli Spojené štáty prirovnali rozhodnutie Španielska rozvíjať užšie obchodné vzťahy s Čínou k „podrezaniu vlastného hrdla“, zatiaľ čo Únia má obavy z nerovnováhy v obchodných vzťahoch a čínskeho vzťahu s Ruskom. Peking je najväčším obchodným partnerom Madridu v Ázii a štvrtým najväčším na svete, uviedol španielsky kráľovský dvor.

Štátna návšteva Filipa VI. s kráľovnou Letiziou v Číne od 10. do 13. novembra je prvou od abdikácie jeho otca Juana Carlosa v roku 2014. Juan Carlos ako prvý španielsky kráľo navštívil Čínu v roku 1978 a jeho posledná štátna návšteva sa uskutočnila v roku 2007.

Zdroj: Info.sk, TASR
