Rusko zakázalo vstup do krajiny 30 japonským občanom
- DNES - 5:45
- Moskva
Rusko v utorok zakázalo vstup do krajiny 30 japonským občanom vrátane predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí.
Ruský rezort diplomacie tak urobil v reakcii na sankcie Japonska voči Rusku.
Ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo zoznam občanov Japonska, ktorých sa tento „neobmedzený“ zákaz týka. Je medzi nimi niekoľko novinárov a akademikov či predstaviteľ tlačového odboru japonského ministerstva zahraničných vecí Tošihiro Kitamura.
„V rámci reakcie na prebiehajúce tzv. sankčné kroky japonskej vlády voči našej krajine, spojené so špeciálnou vojenskou operáciou, ministerstvo rozhodlo neobmedzene zakázať vstup do Ruskej federácie 30 japonským občanom,“ uviedlo ruské ministerstvo, informuje agentúra Anadolu.
Reuters pripomína, že japonská vláda v septembri uvalila sankcie na ruské spoločnosti, jednotlivcov a niekoľko ďalších subjektov z dôvodu vojny Ruska na Ukrajine. Okrem toho Japonsko tiež znížilo svoj limit na dovoz ruskej ropy po mori.
Turecko: Pri nehode vojenského lietadla zahynulo všetkých 20 osôb na palube
Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že nehodu nákladného vojenského lietadla, ktoré sa v utorok zrútilo v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, neprežil nik z 20 ľudí na palube.
Orbán: Vláda začne v stredu s implementáciou dohôd z Washingtonu
V stredu zasadne maďarská vláda, aby začala s implementáciou dohôd dosiahnutých minulý týždeň vo Washingtone.
Vojenskí zdravotníci na Ukrajine zápasia s fenoménom známym z 1. svetovej vojny
Ukrajinské vojenské zdravotnícke tímy zaznamenali u zranených vojakov nárast počtu prípadov gangrény spôsobovanej bakteriálnej infekciou, ktorá sa historicky spája najmä so zákopovou vojnou počas prvej svetovej vojny.
Lavrov: Rusko obnoví jadrové skúšky, ak to isté urobí iná veľmoc
Spojené štáty stále neobjasnili, aké jadrové testy nariadil vykonať americký prezident Donald Trump, povedal v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.