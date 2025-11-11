Orbán: Vláda začne v stredu s implementáciou dohôd z Washingtonu
- DNES - 21:58
- Budapešť
V stredu zasadne maďarská vláda, aby začala s implementáciou dohôd dosiahnutých minulý týždeň vo Washingtone.
Podľa servera magyarnemzet.hu to oznámil premiér Viktor Orbán v utorok v príspevku zverejnenom v skupine Klub bojovníkov (Harcosok klubja) na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Americký prezident Donald Trump prijal Orbána a jeho delegáciu 7. novembra v Bielom dome.
Orbán sa vo svojom príspevku okrem iného venoval výsledkom washingtonského stretnutia, plánom Bruselu pre Budapešť a reakciám svojej vlády na ne.
Americká cesta mala podľa slov premiéra fantastické výsledky. „Naša krajina získala finančný štít pred špekulatívnymi ekonomickými a politickými útokmi,“ napísal Orbán s poznámkou, že to skomplikuje aj plány Bruselu.
„V Maďarsku zostávajú najnižšie ceny energií v Európe, znížené režijné náklady domácností a vzniká spolupráca s USA v jadrovom, obrannom a vesmírnom priemysle. To je budúcnosť,“ dodal predseda maďarskej vlády.
