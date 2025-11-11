  • Články
Nový most v Číne sa zrútil len pár mesiacov po otvorení

  • DNES - 21:52
  • S'-čchuan
Tragédii zabránila včasná uzávera.

Svedkovia zachytili na kameru desivý moment, keď sa zrútila časť novopostaveného mosta v juhozápadnej čínskej provincii S'-čchuan. K zrúteniu došlo v utorok, len niekoľko mesiacov po jeho slávnostnom otvorení, informovala tlačová agentúra Reuters. Podľa miestnych úradov si incident nevyžiadal žiadne obete, a to vďaka pohotovej reakcii polície, ktorá most preventívne uzavrela deň predtým nehodou.

Miestne úrady v meste Ma-er-kchang uzavreli 758 metrov dlhý most Hongqi pre všetku dopravu už v pondelok (10.11.) popoludní. Dôvodom bolo objavenie sa trhlín na okolitých svahoch a cestách, ako aj zaznamenanie posunov v teréne priľahlej hory. V utorok popoludní sa podmienky na svahu prudko zhoršili, čo vyvolalo zosuvy pôdy. Tie následne strhli prístupovú časť mosta a vozovku.

Mimoriadne znepokojujúcou skutočnosťou je, že výstavba mosta, ktorý je súčasťou dôležitej národnej diaľnice spájajúcej vnútrozemie Číny s Tibetom, bola dokončená len začiatkom tohto roka. Informoval o tom zhotoviteľ, spoločnosť Sichuan Road & Bridge Group, vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.

Vďaka včasnému zásahu a uzatvoreniu mosta sa podarilo predísť možnej tragédii. Incident však vyvoláva vážne otázky o kvalite stavebných prác a geologických prieskumov pred začatím výstavby v tejto hornatej oblasti.

Zdroj: Info.sk, TM, reuters.com
