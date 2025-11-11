Nový most v Číne sa zrútil len pár mesiacov po otvorení
- DNES - 21:52
- S'-čchuan
Tragédii zabránila včasná uzávera.
Svedkovia zachytili na kameru desivý moment, keď sa zrútila časť novopostaveného mosta v juhozápadnej čínskej provincii S'-čchuan. K zrúteniu došlo v utorok, len niekoľko mesiacov po jeho slávnostnom otvorení, informovala tlačová agentúra Reuters. Podľa miestnych úradov si incident nevyžiadal žiadne obete, a to vďaka pohotovej reakcii polície, ktorá most preventívne uzavrela deň predtým nehodou.
Miestne úrady v meste Ma-er-kchang uzavreli 758 metrov dlhý most Hongqi pre všetku dopravu už v pondelok (10.11.) popoludní. Dôvodom bolo objavenie sa trhlín na okolitých svahoch a cestách, ako aj zaznamenanie posunov v teréne priľahlej hory. V utorok popoludní sa podmienky na svahu prudko zhoršili, čo vyvolalo zosuvy pôdy. Tie následne strhli prístupovú časť mosta a vozovku.
At 4 p.m. on November 11, the Hongqi Bridge in Ma'erkang, Sichuan collapsed due to a large-scale landslide. Fortunately, the bridge was closed in advance after inspection personnel discovered cracks the day before, and no casualties were reported. pic.twitter.com/FCuJQ4DksI— Jim (@yangyubin1998) November 11, 2025
Mimoriadne znepokojujúcou skutočnosťou je, že výstavba mosta, ktorý je súčasťou dôležitej národnej diaľnice spájajúcej vnútrozemie Číny s Tibetom, bola dokončená len začiatkom tohto roka. Informoval o tom zhotoviteľ, spoločnosť Sichuan Road & Bridge Group, vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
Vďaka včasnému zásahu a uzatvoreniu mosta sa podarilo predísť možnej tragédii. Incident však vyvoláva vážne otázky o kvalite stavebných prác a geologických prieskumov pred začatím výstavby v tejto hornatej oblasti.
