  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 11.11.2025Meniny má Martin, Maroš
Bratislava

SOI sťahuje z trhu nebezpečný výrobok známej českej značky

  • DNES - 21:06
  • Bratislava
SOI sťahuje z trhu nebezpečný výrobok známej českej značky

Pri použití hrozí úraz elektrickým prúdom.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje spotrebiteľov pred zastrihávačom vlasov obľúbenej českej značky ETA. V dôsledku konštrukčnej chyby môže výrobok pri bežnom používaní spôsobiť úraz elektrickým prúdom a preto je považovaný za nebezpečný a sťahuje sa z trhu.

Ako informuje SOI na svojej stránke, inšpektori pri kontrole zistili, že výrobok predstavuje pre spotrebiteľov vážne riziko. V prípade, že máte tento model doma, SOI dôrazne odporúča, aby ste ho okamžite prestali používať.

Ide o Strojček na strihanie vlasov ETA s označením ETA534190000 pôvodom z českej republiky. Je napájaný prostredníctvom trvale pripevneného prívodného kábla. Telo strojčeka je vyrobené z plastu sivo-čiernej farby. Na prednej strane strojčeka sa nachádza kovová strihacia hlava vhodná pre použitie vymeniteľných plastových nadstavcov rôznych dĺžok.

Na spodnej strane strojčeka sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedené obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, symbol triedy ochrany II, technické parametre a povinné piktogramy. Strojček je balený v kartónovom obale. Ku strojčeku je priložený písomný návod na obsluhu v slovenskom jazyku.

Príčinou nebezpečenstva je konštrukčná chyba vnútorných káblov v prístroji. Podľa SOI sa môžu pri bežnom používaní poškodiť, čo by mohlo viesť k zníženiu ochrannej izolácie a v konečnom dôsledku k úrazu elektrickým prúdom.

Foto: soi.sk

Čo robiť, ak ste si výrobok kúpili

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si tento zastrihávač zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme okamžite prestali používať. Zákazníci majú právo vrátiť nebezpečný výrobok predajcovi, u ktorého ho kúpili.

“Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,” vysvetľuje SOI.

Predajca už prijal nápravné opatrenia, ktorými zabezpečil stiahnutie výrobku z trhu a informovanie spotrebiteľov o riziku.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia zadržala falošných susedov. Takto pripravili ľudí o peniaze

Polícia zadržala falošných susedov. Takto pripravili ľudí o peniaze

DNES - 20:06Domáce

Polícia vypátrala podvodníkov vďaka všímavým občanom.

Polícia v prípade úmrtia žiaka v ZŠ Parchovany zastavila stíhanie pre usmrtenie

Polícia v prípade úmrtia žiaka v ZŠ Parchovany zastavila stíhanie pre usmrtenie

DNES - 16:59Domáce

Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný.

Hnutie Slovensko vyzvalo ministra Ráža na demisiu, inak navrhne jeho odvolanie

Hnutie Slovensko vyzvalo ministra Ráža na demisiu, inak navrhne jeho odvolanie

DNES - 13:51Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo ministra dopravy Jozefa Ráža na podanie demisie. V opačnom prípade bude hľadať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jeho odvolanie.

Vosveteit.sk
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlhoBol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne novýPozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobnéKvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP