SOI sťahuje z trhu nebezpečný výrobok známej českej značky
Pri použití hrozí úraz elektrickým prúdom.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje spotrebiteľov pred zastrihávačom vlasov obľúbenej českej značky ETA. V dôsledku konštrukčnej chyby môže výrobok pri bežnom používaní spôsobiť úraz elektrickým prúdom a preto je považovaný za nebezpečný a sťahuje sa z trhu.
Ako informuje SOI na svojej stránke, inšpektori pri kontrole zistili, že výrobok predstavuje pre spotrebiteľov vážne riziko. V prípade, že máte tento model doma, SOI dôrazne odporúča, aby ste ho okamžite prestali používať.
Ide o Strojček na strihanie vlasov ETA s označením ETA534190000 pôvodom z českej republiky. Je napájaný prostredníctvom trvale pripevneného prívodného kábla. Telo strojčeka je vyrobené z plastu sivo-čiernej farby. Na prednej strane strojčeka sa nachádza kovová strihacia hlava vhodná pre použitie vymeniteľných plastových nadstavcov rôznych dĺžok.
Na spodnej strane strojčeka sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedené obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, symbol triedy ochrany II, technické parametre a povinné piktogramy. Strojček je balený v kartónovom obale. Ku strojčeku je priložený písomný návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
Príčinou nebezpečenstva je konštrukčná chyba vnútorných káblov v prístroji. Podľa SOI sa môžu pri bežnom používaní poškodiť, čo by mohlo viesť k zníženiu ochrannej izolácie a v konečnom dôsledku k úrazu elektrickým prúdom.
Foto: soi.sk
Čo robiť, ak ste si výrobok kúpili
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si tento zastrihávač zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme okamžite prestali používať. Zákazníci majú právo vrátiť nebezpečný výrobok predajcovi, u ktorého ho kúpili.
“Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,” vysvetľuje SOI.
Predajca už prijal nápravné opatrenia, ktorými zabezpečil stiahnutie výrobku z trhu a informovanie spotrebiteľov o riziku.
