Trump: Zrušenie ciel by krajinu stálo viac ako tri bilióny USD
- DNES - 19:35
- Washington
Americký prezident Donald Trump varoval, že zrušenie ciel, ktoré zaviedol od svojho návratu do funkcie, by mohlo krajinu stáť viac ako tri bilióny dolárov (2,59 bilióna eur).
Negatívne rozhodnutie Najvyššieho súdu by znamenalo, že straty vrátane realizovaných a plánovaných investícií by presiahli tri bilióny USD, čo by malo „zničujúci vplyv na budúcnosť našej krajiny“, napísal Trump v utorok na sociálnej sieti Truth Social. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Na prvom pojednávaní o clách na Najvyššom súde USA minulý týždeň niektorí sudcovia naznačili pochybnosti o Trumpovom oprávnení vydávať clá na základe legislatívy o národnej bezpečnosti. Najvyšší súd sa prípadom zaoberá po tom, čo koncom augusta federálny odvolací súd vyhovel zástupcom podnikateľov, ktorí napadli clá ako nezákonné a poškodzujúce ich podnikanie. Začiatkom septembra Trumpova administratíva požiadala Najvyšší súd, aby toto rozhodnutie zrušil.
Clá sa stali ústredným pilierom Trumpovej zahraničnej politiky v jeho druhom funkčnom období, pričom väčšine obchodných partnerov zaviedol dvojciferné recipročné clá. Tieto opatrenia odôvodnil dlhodobým deficitom v obchode s nimi.
(1 EUR = 1,1571 USD)
KDH: Ak by vláda riešila podvody s DPH, nemusel by prísť ďalší konsolidačný balík
Ak by vláda riešila podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH), nemusel by prísť ďalší konsolidačný balík. Uviedlo to komunikačné oddelenie opozičného KDH v reakcii na vyjadrenia hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruty Kövesi.
RegioJet vyzýva na zavedenie ETCS na kľúčových železničných tratiach Slovenska
Súkromný dopravca RegioJet vyzýva na zavedenie systému ETCS na kľúčových železničných tratiach Slovenska.
Na Slovensku sa tento rok doviezlo zatiaľ vyše 43.000 ojazdených áut, dominoval Volkswagen
V prvých troch kvartáloch tohto roka sa na Slovensko doviezlo 43.103 ojazdených osobných áut, ktorým dominovali predovšetkým vozidlá koncernu Volkswagen.
Migaľ: Pri veľkom výpadku Slovensko.sk hrozí väčšia katastrofa ako pri katastri
Portál mal podľa neho minulý týždeň výpadok v dĺžke asi 40 minút