Polícia zadržala falošných susedov. Takto pripravili ľudí o peniaze
Polícia vypátrala podvodníkov vďaka všímavým občanom.
Všímavosť občanov a rýchly zásah mestskej polície viedli v pondelok (10. 11.) k dolapeniu manželského páru, ktorý sa zameriaval na okrádanie seniorov a okoloidúcich. Dvojica pod rôznymi zámienkami oslovovala ľudí vo viacerých mestách žilinského kraja a následne im z rúk vytrhávala hotovosť.
Mladú ženu obyvatelia Žiliny a okolia poznali pod prezývkou falošná suseda, pretože sa niekoľko mesiacov vydávala za obyvateľku susedného vchodu alebo domu a pod rôznymi zámienkami žiadala od ľudí peniaze. Presviedčala ľudí, že je v núdzi a potrebuje rozmeniť bankovky alebo pýtala peniaze na taxík. Videli ju na uliciach, v podnikoch aj ambulanciách v Žiline, Ružomberku aj na Kysuciach, kde ju nakoniec aj s manželom zadržala polícia.
Hliadku mestskej polície v Kysuckom Novom Meste zalarmovali v utorok popoludní telefonicky občania. Upozornili na podozrivé osoby, ktoré sa pohybovali po meste a pod rôznymi legendami sa snažili získať peniaze od starších obyvateľov.
Ich taktika spočívala v tom, že buď žiadali o finančnú pomoc, alebo chceli rozmeniť bankovky vyššej hodnoty. V nestráženej chvíli však využili dôverčivosť a nepozornosť obetí, vytrhli im peniaze z rúk a z miesta utiekli.
Mestská polícia na základe presného popisu podozrivé osoby stotožnila. „Išlo o manželský pár pochádzajúci z okresu Žilina,“ informovalo Kysucké Nové Mesto na sociálnej sieti.
„Nakoľko sa jednalo o záujmové osoby, boli odprevadené na obvodné oddelenie Policajného zboru, kde boli vypočuté,“ uvádza sa v príspevku na facebooku. Celý prípad si tak prevzala štátna polícia, ktorá bude vo vyšetrovaní pokračovať.
