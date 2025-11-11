  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 11.11.2025Meniny má Martin, Maroš
Bratislava

Polícia zadržala falošných susedov. Takto pripravili ľudí o peniaze

  • DNES - 20:06
  • Kysucké Nové Mesto
Polícia zadržala falošných susedov. Takto pripravili ľudí o peniaze

Polícia vypátrala podvodníkov vďaka všímavým občanom.

Všímavosť občanov a rýchly zásah mestskej polície viedli v pondelok (10. 11.) k dolapeniu manželského páru, ktorý sa zameriaval na okrádanie seniorov a okoloidúcich. Dvojica pod rôznymi zámienkami oslovovala ľudí vo viacerých mestách žilinského kraja a následne im z rúk vytrhávala hotovosť.

Mladú ženu obyvatelia Žiliny a okolia poznali pod prezývkou falošná suseda, pretože sa niekoľko mesiacov vydávala za obyvateľku susedného vchodu alebo domu a pod rôznymi zámienkami žiadala od ľudí peniaze. Presviedčala ľudí, že je v núdzi a potrebuje rozmeniť bankovky alebo pýtala peniaze na taxík. Videli ju na uliciach, v podnikoch aj ambulanciách v Žiline, Ružomberku aj na Kysuciach, kde ju nakoniec aj s manželom zadržala polícia.

Hliadku mestskej polície v Kysuckom Novom Meste zalarmovali v utorok popoludní telefonicky občania. Upozornili na podozrivé osoby, ktoré sa pohybovali po meste a pod rôznymi legendami sa snažili získať peniaze od starších obyvateľov.

Ich taktika spočívala v tom, že buď žiadali o finančnú pomoc, alebo chceli rozmeniť bankovky vyššej hodnoty. V nestráženej chvíli však využili dôverčivosť a nepozornosť obetí, vytrhli im peniaze z rúk a z miesta utiekli.

Mestská polícia na základe presného popisu podozrivé osoby stotožnila. „Išlo o manželský pár pochádzajúci z okresu Žilina,“ informovalo Kysucké Nové Mesto na sociálnej sieti.

„Nakoľko sa jednalo o záujmové osoby, boli odprevadené na obvodné oddelenie Policajného zboru, kde boli vypočuté,“ uvádza sa v príspevku na facebooku. Celý prípad si tak prevzala štátna polícia, ktorá bude vo vyšetrovaní pokračovať.

Zdroj: Info.sk, fb/Mesto Kysucké Nové Mesto
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia v prípade úmrtia žiaka v ZŠ Parchovany zastavila stíhanie pre usmrtenie

Polícia v prípade úmrtia žiaka v ZŠ Parchovany zastavila stíhanie pre usmrtenie

DNES - 16:59Domáce

Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný.

Hnutie Slovensko vyzvalo ministra Ráža na demisiu, inak navrhne jeho odvolanie

Hnutie Slovensko vyzvalo ministra Ráža na demisiu, inak navrhne jeho odvolanie

DNES - 13:51Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo ministra dopravy Jozefa Ráža na podanie demisie. V opačnom prípade bude hľadať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jeho odvolanie.

Opozícia kritizuje ministra vnútra za jeho exekúciu

Opozícia kritizuje ministra vnútra za jeho exekúciu

DNES - 13:41Domáce

Opozícia kritizuje ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka za jeho exekúciu po kontumačne prehratom spore so skupinou policajtov prezývanou čurillovci.

Vosveteit.sk
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlhoBol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne novýPozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobnéKvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP