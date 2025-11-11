  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 11.11.2025Meniny má Martin, Maroš
Bratislava

RegioJet vyzýva na zavedenie ETCS na kľúčových železničných tratiach Slovenska

  • DNES - 17:39
  • Bratislava
RegioJet vyzýva na zavedenie ETCS na kľúčových železničných tratiach Slovenska

Súkromný dopravca RegioJet vyzýva na zavedenie systému ETCS na kľúčových železničných tratiach Slovenska.

Na týchto tratiach by zároveň podľa neho mali jazdiť iba vlaky s nainštalovaným ETCS. V súvislosti s nedeľnou (9. 11.) zrážkou dvoch vlakov pri Pezinku a piatkovým (7. 11.) podobným incidentom v Bratislave o tom TASR informoval hovorca RegioJetu Lukáš Kubát.

Našou absolútnou prioritou je bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov. Slovensko by malo čo najrýchlejšie zabezpečiť, aby všetky hlavné trate boli vybavené systémom ETCS a aby po nich jazdili iba vozidlá, ktoré týmto systémom disponujú,“ uviedol majiteľ spoločnosti RegioJet Radim Jančura. Železničná doprava na Slovensku by podľa spoločnosti bez zavedenia týchto zmien bola vystavená veľkým rizikám.

Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik v pondelok (10. 11.) potvrdil, že rovnaká situácia sa stala aj v piatok. K zrážke vtedy nedošlo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KDH: Ak by vláda riešila podvody s DPH, nemusel by prísť ďalší konsolidačný balík

KDH: Ak by vláda riešila podvody s DPH, nemusel by prísť ďalší konsolidačný balík

DNES - 18:24Ekonomické

Ak by vláda riešila podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH), nemusel by prísť ďalší konsolidačný balík. Uviedlo to komunikačné oddelenie opozičného KDH v reakcii na vyjadrenia hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruty Kövesi.

Na Slovensku sa tento rok doviezlo zatiaľ vyše 43.000 ojazdených áut, dominoval Volkswagen

Na Slovensku sa tento rok doviezlo zatiaľ vyše 43.000 ojazdených áut, dominoval Volkswagen

DNES - 14:32Ekonomické

V prvých troch kvartáloch tohto roka sa na Slovensko doviezlo 43.103 ojazdených osobných áut, ktorým dominovali predovšetkým vozidlá koncernu Volkswagen.

Migaľ: Pri veľkom výpadku Slovensko.sk hrozí väčšia katastrofa ako pri katastri

Migaľ: Pri veľkom výpadku Slovensko.sk hrozí väčšia katastrofa ako pri katastri

DNES - 13:40Ekonomické

Portál mal podľa neho minulý týždeň výpadok v dĺžke asi 40 minút

Minister Ráž odvolal vedenie ZSSK, firmu povedie Ivana Piňosová

Minister Ráž odvolal vedenie ZSSK, firmu povedie Ivana Piňosová

DNES - 11:36Ekonomické

Minister dopravy SR Jozef Ráž odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko a vedením firmy dočasne poveril Ivanu Piňosovú.

Vosveteit.sk
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlhoBol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne novýPozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobnéKvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsťNetflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješNiektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP