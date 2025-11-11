  • Články
Polícia v prípade úmrtia žiaka v ZŠ Parchovany zastavila stíhanie pre usmrtenie

  • DNES - 16:59
  • Košice
Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný.

V prípade tragického úmrtia žiaka deviateho ročníka v Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch (okres Trebišov) spred dvoch rokov policajný vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, pretože skutok nie je trestným činom. TASR to v utorok za Krajskú prokuratúru Košice potvrdil Branislav Bujňák. O zastavení vyšetrovania usmrtenia žiaka z dôvodu, že si na život siahol sám, upozornila TV Joj.

V prípade však došlo k obvineniu mladistvého dievčaťa pre prečin účasti na samovražde. Jej trestné stíhanie bolo ukončené návrhom vyšetrovateľa na konečné opatrenie. „Obe trestné veci boli predložené dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol pre TASR Bujňák. Na zastavenie vyšetrovania vo veci usmrtenia podali rodičia žiaka podľa televízie sťažnosť.

Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.

Zdroj: Info.sk, TASR
