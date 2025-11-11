Turecké vojenské lietadlo sa zrútilo v azerbajdžansko-gruzínskom pohraničí
- DNES - 15:03
- Ankara
Turecké ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že v pohraničnej oblasti Azerbajdžanu a Gruzínska havarovalo turecké vojenské nákladné lietadlo. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Anadolu.
Ministerstvo na sociálnej sieti X napísalo, že išlo o lietadlo C-130 americkej výroby, ktoré smerovalo z Azerbajdžanu do Turecka. Obe krajiny sú blízkymi vojenskými spojencami. Lietadlá C-130 Hercules turecké ozbrojené sily pravidelne využívajú na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.
Azerbajdžanské a gruzínske orgány už spustili záchrannú operáciu a aktuálne nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo na palube.
Turecká televízia NTV zverejnila videozáznam, na ktorom sa lietadlo pri klesaní špirálovito točí a zanecháva za sebou stopu bieleho dymu.
Nov 11 — A Turkish C-130 aircraft crashed while returning from Azerbaijan, near the Georgia-Azerbaijan border.— Info Connect (@infoconnectnow) November 11, 2025
Rescue operations are underway, but the number of casualties remains unknown.
Turkey’s defense ministry confirmed the incident and said the plane was returning… pic.twitter.com/GlRqwObaLO
