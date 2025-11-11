  • Články
Na Slovensku sa tento rok doviezlo zatiaľ vyše 43.000 ojazdených áut, dominoval Volkswagen

  • DNES - 14:32
  • Bratislava
V prvých troch kvartáloch tohto roka sa na Slovensko doviezlo 43.103 ojazdených osobných áut, ktorým dominovali predovšetkým vozidlá koncernu Volkswagen.

Najväčšie zastúpenie medzi dovezenými autami mala opäť značka Škoda (22,34 %) nasledovaná značkou Volkswagen (19,96 %) a tretími najdováženejšími vozidlami boli vozidlá Audi (7,26 %). Informovala o tom v utorok spoločnosť Cebia.

Vzhľadom na to, že si slovenskí kupujúci potrpia na prémiové a luxusné vozidlá, na štvrtom a piatom mieste sa umiestnili vozidlá BMW (6,55 %) a Mercedes-Benz (6,24 %),“ priblížila spoločnosť. Zhruba dve z piatich dovezených áut pritom mali menej ako päť rokov.

Podiel vozidiel, ktoré boli staršie ako desať rokov, sa medziročne prakticky nezmenil a predstavoval 30,63 %, zatiaľ čo vlani to bolo 30,47 %. Podiel tých, ktoré boli vyslovene staršie ako 15 rokov, dosiahol 14,34 %, zatiaľ čo vlani to bolo 14,06 %. Celkový vek všetkých ojazdených áut, ktoré sa na Slovensku v prvých troch kvartáloch predávali, predstavoval 9,91 roka, čo je o dva mesiace menej ako v minulom roku.

Spoločnosť ďalej uviedla, že v inzertných ponukách bolo najviac vozidiel na naftu (56,02 %). Viac ako každé tretie auto potom bolo poháňané benzínom (37,18 %). Elektrické hybridy tvorili tento rok zatiaľ 2,83 % trhu a 2,41 % ojazdených áut boli čisto elektrické, čo je dohromady 5,24 % trhu.

Zatiaľ čo sa vek predávaných vozidiel medziročne mierne znížil, ich priemerná cena ale narástla o 1000 eur. Vlani v rovnakom období predstavovala 10.600 eur, tento rok sa v prvých troch kvartáloch vyšplhala na priemerných 11.600 eur. Okrem nižšieho veku môže byť dôvodom aj vyšší podiel prémiových vozidiel v rámci predávaných ojazdených áut,“ skonštatovala spoločnosť.

Priemerný stav tachometra bol tento rok zatiaľ 154.000 kilometrov (km), čo bolo o 9000 km menej ako v rovnakom období minulého roka. Priemerný ročný nájazd tak vychádza na zhruba 15.500 km, čo ukazuje na skutočnosť, že sa nemalá časť vozidiel predáva so stočeným tachometrom, uzavrela spoločnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
