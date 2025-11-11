Opozícia kritizuje ministra vnútra za jeho exekúciu
Opozícia kritizuje ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za jeho exekúciu po kontumačne prehratom spore so skupinou policajtov prezývanou čurillovci.
Minister musí policajtom zaplatiť odškodné a verejne sa im ospravedlniť za svoje výroky na sociálnej sieti.
Predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti napísal, že SaS požaduje odchod ministra vnútra z funkcie. „Je to človek, ktorý sa k postu dostal ‚trollovaním‘ na sociálnych sieťach. Ako minister vnútra šikanoval vyšetrovateľov, obhajoval zákony pre mafiánov a na študentov poslal zbesnený dav, ktorý sa im vyhrážal. Pod Šutajom Eštokom sa kompletne rozpadla polícia a o bezpečnosti na Slovensku nemôžeme ani chyrovať,“ vyhlásil.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Jaroslav Spišiak (PS) na sociálnej sieti vyhlásil, že takto to končí, keď si internetový troll začne myslieť, že môže bez následkov robiť, čo sa mu zachce. „Minister vnútra musí byť garantom práva a zákonnosti. Musí vykonávať svoju službu verejnosti pre voličov všetkých politických strán, nielen pre svojich podporovateľov. Matúš Šutaj Eštok uprednostnil politický marketing, a tak to aj dopadlo. Namiesto svojej práce sa sústredí na očierňovanie policajtov, šikanu detí na internete a predražené nákupy,“ doplnil neskôr Spišiak. Dodal, že rozhodnutie súdu je tragickým obrazom stavu ministerstva.
Exminister vnútra a poslanec NR SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) považuje ministra vnútra za chronického porušovateľa zákonov. „Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa tak rád prezentuje ako právnik, ako on je profesionál, ako všetkému rozumie, no tak ignoroval súdy. Ignoroval to, že mal ísť na súd vysvetliť svoje pohnútky k tomu, čo ho viedlo k takým konštatovaniam,“ vyhlásil. Ministra vnútra zároveň nazval zbabelcom. Ako dodal, zvrátiť už nedokáže nič.
Minister vnútra Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má tiež zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom v utorok informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
