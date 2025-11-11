  • Články
Migaľ: Pri veľkom výpadku Slovensko.sk hrozí väčšia katastrofa ako pri katastri

  • DNES - 13:40
  • Bratislava
Portál mal podľa ministra minulý týždeň výpadok v dĺžke asi 40 minút.

Ústredný portál verejnej správy je v katastrofálnom stave, pričom Slovensko sa musí pripraviť na jeho sanáciu. V utorok to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) s tým, že v prípade veľkého výpadku portálu hrozí oveľa väčšia katastrofa ako pri výpadku katastra z januára tohto roka.

Portál mal podľa neho minulý týždeň výpadok v dĺžke asi 40 minút, pričom to bol už 32. alebo 33. výpadok za posledných osem mesiacov. „Pripravujeme konkrétny materiál na vládu o reálnom stave Slovensko.sk, aby aj verejnosť a kolegovia na vláde videli, v akom stave je,“ dodal Migaľ.

Zdroj: Info.sk, TASR
