Migaľ: Pri veľkom výpadku Slovensko.sk hrozí väčšia katastrofa ako pri katastri
- DNES - 13:40
- Bratislava
Portál mal podľa ministra minulý týždeň výpadok v dĺžke asi 40 minút.
Ústredný portál verejnej správy je v katastrofálnom stave, pričom Slovensko sa musí pripraviť na jeho sanáciu. V utorok to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) s tým, že v prípade veľkého výpadku portálu hrozí oveľa väčšia katastrofa ako pri výpadku katastra z januára tohto roka.
Portál mal podľa neho minulý týždeň výpadok v dĺžke asi 40 minút, pričom to bol už 32. alebo 33. výpadok za posledných osem mesiacov. „Pripravujeme konkrétny materiál na vládu o reálnom stave Slovensko.sk, aby aj verejnosť a kolegovia na vláde videli, v akom stave je,“ dodal Migaľ.
Minister Ráž odvolal vedenie ZSSK, firmu povedie Ivana Piňosová
Minister dopravy SR Jozef Ráž odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko a vedením firmy dočasne poveril Ivanu Piňosovú.
Pellegrini: Ak chceme túto krajinu rozvíjať ďalej, musíme si všetci vyhrnúť rukávy
Prezident vyzval členov vlády, aby ďalší konsolidačný balík "namiešali veľmi, veľmi pozorne".
Z trhu sťahujú stovky kilogramov nebezpečného mäsa
Mrazené mäso obsahovalo nebezpečnú salmonelu.
Action sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, zákazníci by ho mali vrátiť
Spotrebitelia by tento výrobok nemali používať.