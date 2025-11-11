PS predstavilo Tím zmeny, má ísť o tieňovú vládu
Tím zmeny bude diskutovať so svojimi náprotivkami z SaS, KDH a Demokratov a hľadať prienik v konkrétnych témach.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) v utorok predstavilo Tím zmeny, ktorý bude diskutovať so svojimi náprotivkami z SaS, KDH a Demokratov a hľadať prienik v konkrétnych témach. Majú tiež sledovať každý krok vlády, upozorňovať na ich prešľapy a pracovať na zmene. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf PS Michal Šimečka.
Líder zodpovedný za reštart ekonomiky bude europoslanec Ľudovít Ódor, pre zahraničnú a európsku politiku to bude člen hnutia Ivan Korčok. Šimečka tieto dve oblasti označil za kľúčové. Za financie bude zodpovedný Štefan Kišš, pre hospodárstvo a energetiku Ivan Štefunko, vnútro a políciu bude mať na starosti Jaroslav Spišiak. Lídrom pre investície má byť Michal Truban, o obranu sa postará Tomáš Valášek a o dopravu Ján Hargaš. Zora Jaurová bude riešiť zmeny v kultúre a médiách, Simona Petrík prácu a sociálne veci, Tamara Stohlová životné prostredia. Líderkou pre školstvo za PS má byť Tina Gažovičová, pre spravodlivosť Zuzana Števulová. Oskar Dvořák bude lídrom pre zmeny v zdravotníctve. Všetci sú poslancami Národnej rady SR. Lídrom zodpovedným za zmeny v spravodajských službách je Peter Bátor a Peter Horný bude riešiť pôdohospodárstvo. Obaja sú členmi strany.
„Najbližšie voľby môže PS vyhrať. Aj keď vyhráme, je veľmi pravdepodobné, že sami budúcu vládu nezostavíme. Hovorím to dlhodobo a otvorene, že najväčšia šanca na zmenu, na lepšiu a stabilnú vládu je v spolupráci strán KDH, SaS a Demokrati. Preto som veľmi rád, že sa nám darí posunúť túto spoluprácu na vyššiu úroveň,“ poznamenal Šimečka. Predsedovia týchto opozičných strán a hnutí sa podľa neho dohodli na programových konzultáciách odborníkov o kľúčových oblastiach, pri ktorých budú musieť nájsť zhodu a prieniky medzi programami. Líder PS to označil za dôležité. Politické strany tak budú vedieť, čo môžu od seba očakávať, kde sa zhodnú a ako chcú spoločne priniesť Slovensku zmenu, dodal predseda PS.
„Neznamená to, že sa vo všetkom opozičné strany zhodnú. Ani to neznamená, že budeme mať vždy na všetko rovnaký názor alebo že vždy všetky aktivity budeme robiť spoločne,“ poznamenal Šimečka. Doplnil, že PS sa napríklad nikdy nezhodne s KDH v otázke rovnosti ľudí. Rozdiely im podľa Šimečku nemôžu brániť v tom, aby viedli poctivý dialóg a prípadne spolupracovali v budúcej vláde.
„Musíme byť pripravení nielen na voľby a kampaň, ale aj na ten krok potom, na to, čo bude ešte náročnejšie, na vládnutie v krízovom období. V čase volieb, keď nám občania dajú dôveru, budeme preberať krajinu v hlbokej a dramatickej kríze. Politickej, morálnej, ekonomickej. Čaká nás náročná práca a vážne rozhodnutia,“ skonštatoval Šimečka.
