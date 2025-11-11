  • Články
Utorok, 11.11.2025
Ráž: Nehody vlakov nespája systémový problém, ide o zlyhanie jednotlivcov

  • DNES - 13:36
  • Bratislava
Železničné nešťastia, ktoré sa udiali počas niekoľkých týždňov po sebe pri Rožňave a pri Pezinku, nespája žiaden systémový problém. V oboch prípadoch to vyzerá na zlyhanie jednotlivcov.

V utorok to v reakcii na nedeľnú (9. 11.) zrážku vlakov pri Pezinku uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). To však podľa neho neznamená, že sa problému nebude rezort dopravy venovať a že nenavrhne systémové opatrenia do budúcna, ktoré by dokázali lepšie predchádzať tomu, aby jednotlivci chyby robili.

Ráž sa venoval aj vybaveniu vlakov bezpečnostným systémom ETCS. Minister upozornil, že v prvom rade treba mať systémom vybavené železničné trate, no ide o investície rádovo v miliardách eur. „Bojujeme za všetky možné zdroje financovania z Európskej únie, aby sme to priebežne zavádzali. Prednosť majú samozrejme tzv. TEN-T koridory, tzn. severný a južný železničný koridor. Postupne až potom prídu na rad tie menej podstatné trate,“ spresnil Ráž.

Slovensko má podľa neho v súčasnosti systémom vybavených 89 vlakov. Minister zdôraznil, že za jeho pôsobenia vo funkcii nasadili ETCS do 58 vlakov a do ďalších 55 ďalších sa systém v súčasnosti inštaluje. Ďalších 34 vlakov sa na inštaláciu systému pripravuje. „Naša administratíva je tu dva roky. Za minulej vlády, ktorá bola zhruba 3,5 roka, sa do prevádzky nasadilo presne nula vlakov so systémom ETCS,“ zdôraznil Ráž. Dodal, že jeho predchodca Andrej Doležal chcel investovať do bezpečnosti na železniciach, ale vtedajší premiér Igor Matovič (Hnutie Slovensko) mu tieto peniaze do železníc zobral.

Minister chce priniesť na stredajšie (12. 11.) zasadnutie vlády plán, ako realizovať efektívne opatrenia. Jedným z nich bude zavádzanie systému ETCS do najdôležitejších železničných tepien. Zabrániť ľudským zlyhaniam je podľa Ráža ale vždy náročnejšie, ako zabrániť zlyhaniam systému. „Bude úlohou nového vedenia ZSSK zabezpečiť prísnejšiu kontrolu dodržiavania predpisov a tiež, ak to bude nevyhnutné, opäť preškoľovať rušňovodičov. Je otázka, či nezaviesť určitý systém pravidelného preškoľovania,“ dodal Ráž.

Zdroj: Info.sk, TASR
