  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 11.11.2025Meniny má Martin, Maroš
10°Bratislava

Šutaj Eštok si stojí za svojimi výrokmi o čurillovcoch

  • DNES - 12:01
  • Bratislava
Šutaj Eštok si stojí za svojimi výrokmi o čurillovcoch

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si stojí za svojimi výrokmi o skupine policajtov známej ako čurillovci.

Elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk pre svoju vyťaženosť prakticky nepoužíva a súd sa ho podľa neho mal pokúsiť kontaktovať aj inak. Minister to vyhlásil na sociálnej sieti v reakcii na informácie advokáta policajtov o tom, že predseda Hlasu-SD s nimi prehral súdny spor.

Vrcholom je, že sa nepokúšal aj inou cestou zistiť, či o žalobe viem. A už vôbec ho nezaujímali moje argumenty. Každý vie, kde sa zdržiavam ako minister vnútra, každý vie, kde sa zdržiavam ako predseda politickej strany a aj kde bývam,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Zdôraznil, že nespochybňuje fungovanie právneho štátu ani nezávislosť súdov.

Minister vyhlásil, že nemal možnosť sa v súdnom spore vyjadriť a ak by mu to umožnené bolo, súd by sa reálne zaoberal skutkovým stavom. „Ešte raz opakujem, že za svojimi slovami si stojím, budem ich hovoriť naďalej a urobím všetky právne kroky, aby som toto pochybné rozhodnutie zvrátil. Môžu ma zastrašovať, môžu ma trestať za názor, ale nikdy mi nezoberú moje presvedčenie,“ doplnil.

Minister vnútra Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť. Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom v utorok informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident: Najväčšou poctou padlým je svet, v ktorom vojna nemá priestor

Prezident: Najväčšou poctou padlým je svet, v ktorom vojna nemá priestor

DNES - 12:07Domáce

Prezident verí, že sa vieme poučiť z histórie a že napokon nepremárnime šancu uchrániť život v mieri pre ďalšie generácie.

Hasiči zasahujú pri požiari bytu, ľudí evakuovali

Hasiči zasahujú pri požiari bytu, ľudí evakuovali

DNES - 10:59Domáce

Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytu v jednom z bytových domov v meste Senica. Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno.

Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi, musí im zaplatiť odškodné

Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi, musí im zaplatiť odškodné

DNES - 10:43Domáce

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť.

Polícia pátra po páchateľoch krádeže bicyklov

Polícia pátra po páchateľoch krádeže bicyklov

DNES - 10:39Domáce

Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním krádeže bicyklov.

Vosveteit.sk
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlhoBol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne novýPozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobnéKvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsťNetflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješNiektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Volajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronovVolajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronov
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako myNajnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP