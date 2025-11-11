  • Články
Utorok, 11.11.2025
Minister Ráž odvolal vedenie ZSSK, firmu povedie Ivana Piňosová

Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a vedením firmy dočasne poveril Ivanu Piňosovú.

Informovalo o tom Ministerstvo dopravy SR. Ráž tak reagoval na nedeľňajšie (9. 11.) železničné nešťastie pri Pezinku, kde sa po zrážke dvoch vlakov zranili desiatky ľudí a v nemocnici skončilo 79 cestujúcich. Na odvolanie vedenia ZSSK ho v pondelok (10. 11.) vyzval premiér Robert Fico (Smer-SD).

V zmysle včerajšej vlády sme k včerajšiemu dňu odvolali vedenie ZSSK a dnešným dňom je vymenované nové vedenie,“ povedal Ráž. Predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou sa stala Ivana Piňosová, ktorá je podľa Ráža veľmi skúsenou manažérkou. Okrem pôsobenia na Slovenskej pošte má za sebou aj skúsenosti zo ZSSK Cargo či na Slovenskej správe ciest.

Novými členmi predstavenstva sú aj Rastislav Glasa a Miroslav Klich, ktorí pochádzajú zvnútra spoločnosti. Takisto sú to ľudia s bohatými skúsenosťami zo železničného sektora. Všetci noví členovia predstavenstva sú vymenovaní do funkcií dočasne, maximálne však na šesť mesiacov, počas ktorých sa uskutoční riadne výberové konanie.

V reakcii na nedeľné nešťastie v pondelok mimoriadne zasadala vláda. Premiér Robert Fico po skončení zasadnutia informoval, že rezort dopravy má za úlohu priniesť na nasledujúce zasadnutie kabinetu návrh kompenzácie pre zranených po zrážke vlakov pri Pezinku, ale i nehodovej udalosti, ku ktorej došlo ešte v polovici októbra pri Rožňave. Rezort dopravy má tiež do troch týždňov predstaviť návrh preventívnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
