Hasiči zasahujú pri požiari bytu, ľudí evakuovali
Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytu v jednom z bytových domov v meste Senica. Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno.
Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Z obytného domu všetkých obyvateľov evakuovali a nachádzajú sa v bezpečí na voľnom priestranstve.
„Z miesta udalosti je hlásená lokalizácia požiaru a hasiči aktuálne pokračujú s likvidačnými prácami,“ napísali hasiči.
Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi, musí im zaplatiť odškodné
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť.
Polícia pátra po páchateľoch krádeže bicyklov
Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním krádeže bicyklov.
UNB: Vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku nemocnice sú klamlivé
Vyhlásenia predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku Univerzitnej nemocnice Bratislava sú klamlivé a nezakladajú sa na pravde.
Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Alžbeta Štofková Dianovská
Minister školstva Tomáš Drucker ju v pondelok vymenoval do funkcie na ďalšie funkčné obdobie.