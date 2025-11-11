  • Články
Hasiči zasahujú pri požiari bytu, ľudí evakuovali

  • DNES - 10:59
  • Senica
Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytu v jednom z bytových domov v meste Senica. Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno.

Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Z obytného domu všetkých obyvateľov evakuovali a nachádzajú sa v bezpečí na voľnom priestranstve.

Z miesta udalosti je hlásená lokalizácia požiaru a hasiči aktuálne pokračujú s likvidačnými prácami,“ napísali hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
