Utorok, 11.11.2025
Bratislava

Merkelová získala čestný doktorát od izraelského inštitútu

Weizmannov vedecký inštitút v Rechovote v Izraeli udelil bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej čestný doktorát za jej prínos ku globálnej diplomacii a neochvejnú podporu Izraela, oznámil v pondelok inštitút. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Inštitút uviedol, že ocenenie je na počesť Merkelovej „bezprecedentného prínosu ku globálnej diplomacii a medzinárodným partnerstvám“, ako aj jej „solidarity a priateľstva s Izraelom“ a odhodlaného úsilia v jej boji proti antisemitizmu.

Pod jej vedením Nemecko výrazne prehĺbilo bilaterálne vzťahy s Izraelom a rozšírilo vojenskú pomoc aj partnerstvá v oblasti obrany, technológií a vedeckého výskumu,“ uviedol inštitút na svojej internetovej stránke. Vyzdvihol tiež Merkelovej kľúčovú úlohu pri stabilizácii ekonomiky počas krízy eurozóny.

Inštitút pripomenul, že Merkelová v roku 2008 vystúpila v izraelskom Knesete ako prvá nemecká kancelárka, kde vyjadrila svoj záväzok k bezpečnosti Izraela a boju proti antisemitizmu.

Weizmannov vedecký inštitút je jedným z popredných svetových výskumných centier. Počas Merkelovej poslednej návštevy Izraela v úrade kancelárky v roku 2021 pomenoval jedno zo svojich štipendium na jej počesť.

Iránske rakety počas tohtoročnej vojny Izraela s Iránom poškodili kampus inštitútu a zničili desiatky výskumných budov. Spôsobili odhadované škody vo výške 530 miliónov eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
