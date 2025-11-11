Pápež vo Vatikáne prijme hollywoodskych hercov a režisérov
- DNES - 7:40
- Vatikán
Pápež Lev XIV. tento víkend vo Vatikáne prijme zhruba tridsať hviezd amerického Hollywoodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na sobotňajšej špeciálnej audiencii u prvého pápeža zo Spojených štátov budú aj Oskarom ocenení režiséri Spike Lee, George Miller a Gus Van Sant. Z hercov prídu Cate Blanchettová, Chris Pine, Adam Scott, Dave Franco, Viggo Mortensen a Alison Brieová, ako aj ďalší režiséri Joanna Hoggová, Tony Kaye and Julie Taymorová.
Pápež „vyjadril želanie prehĺbiť dialóg so svetom filmu... a preskúmať možnosti, ktoré umelecká tvorivosť ponúka pre poslanie Cirkvi a podporu ľudských hodnôt,“ uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu. Podľa neho medzi štyri najobľúbenejšie filmy pápeža patrí Život je krásny (It's a Wonderful Life), Za zvukov hudby (The Sound of Music), Obyčajní ľudia (Ordinary People) a Život je krásny (Life is beautiful).
Agentúra Reuters píše, že na pápežských podujatiach sa často objavujú vysokopostavení cirkevní predstavitelia a iba zriedka aj hollywoodske celebrity.
Zosnulý pápež František napríklad v júni 2024 usporiadal podujatie pre komikov, medzi ktorými boli aj americkí moderátori nočných talk show Conan O'Brien, Stephen Colbert a Jimmy Fallon.
Merkelová získala čestný doktorát od izraelského inštitútu
Weizmannov vedecký inštitút v Rechovote v Izraeli udelil bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej čestný doktorát za jej prínos ku globálnej diplomacii a neochvejnú podporu Izraela.
Len 18 percent Nemcov chce, aby Merz opäť kandidoval na kancelára
Iba 18 percent nemeckých voličov by privítalo súčasného kancelára Friedricha Merza ako budúceho kandidáta do tejto funkcie. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Forsa zverejneného v pondelok.
Trump označil dohodu vedúcu k ukončeniu shutdownu za „veľmi dobrú“
Americký prezident Donald Trump označil dohodu o kompromise vedúcom k ukončeniu čiastočného zastavenia financovania federálnej vlády, tzv. shutdownu, ktorý trvá už rekordných 40 dní, za „veľmi dobrú“.
Začal sa proces v kauze útoku autom na vianočný trh v Magdeburgu
Muž zo Saudskej Arábie, ktorý 20. decembra 2024 usmrtil autom na vianočnom trhu v Magdeburgu šesť ľudí a vyše 330 zranil, sa v pondelok v úvodný deň procesu priznal, že počas incidentu sedel za volantom.