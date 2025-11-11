  • Články
Pápež vo Vatikáne prijme hollywoodskych hercov a režisérov

Pápež Lev XIV. tento víkend vo Vatikáne prijme zhruba tridsať hviezd amerického Hollywoodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Na sobotňajšej špeciálnej audiencii u prvého pápeža zo Spojených štátov budú aj Oskarom ocenení režiséri Spike Lee, George Miller a Gus Van Sant. Z hercov prídu Cate Blanchettová, Chris Pine, Adam Scott, Dave Franco, Viggo Mortensen a Alison Brieová, ako aj ďalší režiséri Joanna Hoggová, Tony Kaye and Julie Taymorová.

Pápež „vyjadril želanie prehĺbiť dialóg so svetom filmu... a preskúmať možnosti, ktoré umelecká tvorivosť ponúka pre poslanie Cirkvi a podporu ľudských hodnôt,“ uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu. Podľa neho medzi štyri najobľúbenejšie filmy pápeža patrí Život je krásny (It's a Wonderful Life), Za zvukov hudby (The Sound of Music), Obyčajní ľudia (Ordinary People) a Život je krásny (Life is beautiful).

Agentúra Reuters píše, že na pápežských podujatiach sa často objavujú vysokopostavení cirkevní predstavitelia a iba zriedka aj hollywoodske celebrity.

Zosnulý pápež František napríklad v júni 2024 usporiadal podujatie pre komikov, medzi ktorými boli aj americkí moderátori nočných talk show Conan O'Brien, Stephen Colbert a Jimmy Fallon.

Zdroj: Info.sk, TASR
