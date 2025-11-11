Len 18 percent Nemcov chce, aby Merz opäť kandidoval na kancelára
- DNES - 6:14
- Berlín
Iba 18 percent nemeckých voličov by privítalo súčasného kancelára Friedricha Merza ako budúceho kandidáta do tejto funkcie. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Forsa zverejneného v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na základe prieskumu by 73 percent opýtaných neprivítalo, keby líder konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Merz kandidoval vo voľbách v roku 2029. Aj medzi podporovateľmi CDU a jej bavorskej sesterskej strany Kresťanskosociálna únia (CSU) bolo 41 percent z 1002 respondentov proti jeho možnej kandidatúre, zatiaľ čo 47 percent bolo za.
Pokiaľ ide o vek Merza, ktorý v utorok oslávi 70 rokov, 52 percent opýtaných uviedlo, že by bolo lepšie, keby bol mladší.
DPA pripomína, že Merz nastúpil do úradu kancelára v máji tohto roka, uprostred politických debát a vnútrostraníckych sporov ako migrácia, fiškálna politika a možné obnovenie povinnej vojenskej služby vzhľadom na narastajúce napätie s Ruskom.
V októbri vypukli vo väčších mestách v Nemecku protesty proti výrokom Merza, podľa ktorého jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú. Podľa októbrového prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF však väčšina Nemcov - 63 percent respondentov - súhlasí s Merzovými vyjadreniami.
Trump označil dohodu vedúcu k ukončeniu shutdownu za „veľmi dobrú“
Americký prezident Donald Trump označil dohodu o kompromise vedúcom k ukončeniu čiastočného zastavenia financovania federálnej vlády, tzv. shutdownu, ktorý trvá už rekordných 40 dní, za „veľmi dobrú“.
Začal sa proces v kauze útoku autom na vianočný trh v Magdeburgu
Muž zo Saudskej Arábie, ktorý 20. decembra 2024 usmrtil autom na vianočnom trhu v Magdeburgu šesť ľudí a vyše 330 zranil, sa v pondelok v úvodný deň procesu priznal, že počas incidentu sedel za volantom.
Zelenskyj podporil vyšetrovanie korupcie v sektore energetiky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podporil vyšetrovanie, ktoré pre podozrenie z korupcie v sektore energetiky vedie Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a Špeciálna protikorupčná prokuratúra.
Pavel: Babišov konflikt záujmov môže ohroziť peniaze z EÚ pre celú ČR
Český prezident Petr Pavel upozornil na to, že ak predseda hnutia ANO Andrej Babiš nevyrieši svoj konflikt záujmov dostatočne, môže to ohroziť čerpanie európskych zdrojov pre ČR ako celok.