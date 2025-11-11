  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 11.11.2025Meniny má Martin, Maroš
Bratislava

Len 18 percent Nemcov chce, aby Merz opäť kandidoval na kancelára

  • DNES - 6:14
  • Berlín
Len 18 percent Nemcov chce, aby Merz opäť kandidoval na kancelára

Iba 18 percent nemeckých voličov by privítalo súčasného kancelára Friedricha Merza ako budúceho kandidáta do tejto funkcie. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Forsa zverejneného v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Na základe prieskumu by 73 percent opýtaných neprivítalo, keby líder konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Merz kandidoval vo voľbách v roku 2029. Aj medzi podporovateľmi CDU a jej bavorskej sesterskej strany Kresťanskosociálna únia (CSU) bolo 41 percent z 1002 respondentov proti jeho možnej kandidatúre, zatiaľ čo 47 percent bolo za.

Pokiaľ ide o vek Merza, ktorý v utorok oslávi 70 rokov, 52 percent opýtaných uviedlo, že by bolo lepšie, keby bol mladší.

DPA pripomína, že Merz nastúpil do úradu kancelára v máji tohto roka, uprostred politických debát a vnútrostraníckych sporov ako migrácia, fiškálna politika a možné obnovenie povinnej vojenskej služby vzhľadom na narastajúce napätie s Ruskom.

V októbri vypukli vo väčších mestách v Nemecku protesty proti výrokom Merza, podľa ktorého jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú. Podľa októbrového prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF však väčšina Nemcov - 63 percent respondentov - súhlasí s Merzovými vyjadreniami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump označil dohodu vedúcu k ukončeniu shutdownu za „veľmi dobrú“

Trump označil dohodu vedúcu k ukončeniu shutdownu za „veľmi dobrú“

DNES - 6:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump označil dohodu o kompromise vedúcom k ukončeniu čiastočného zastavenia financovania federálnej vlády, tzv. shutdownu, ktorý trvá už rekordných 40 dní, za „veľmi dobrú“.

Začal sa proces v kauze útoku autom na vianočný trh v Magdeburgu

Začal sa proces v kauze útoku autom na vianočný trh v Magdeburgu

VČERA - 22:10Zahraničné

Muž zo Saudskej Arábie, ktorý 20. decembra 2024 usmrtil autom na vianočnom trhu v Magdeburgu šesť ľudí a vyše 330 zranil, sa v pondelok v úvodný deň procesu priznal, že počas incidentu sedel za volantom.

Zelenskyj podporil vyšetrovanie korupcie v sektore energetiky

Zelenskyj podporil vyšetrovanie korupcie v sektore energetiky

VČERA - 21:59Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podporil vyšetrovanie, ktoré pre podozrenie z korupcie v sektore energetiky vedie Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a Špeciálna protikorupčná prokuratúra.

Pavel: Babišov konflikt záujmov môže ohroziť peniaze z EÚ pre celú ČR

Pavel: Babišov konflikt záujmov môže ohroziť peniaze z EÚ pre celú ČR

VČERA - 19:41Zahraničné

Český prezident Petr Pavel upozornil na to, že ak predseda hnutia ANO Andrej Babiš nevyrieši svoj konflikt záujmov dostatočne, môže to ohroziť čerpanie európskych zdrojov pre ČR ako celok.

Vosveteit.sk
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobnéKvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsťNetflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješNiektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Volajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronovVolajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronov
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako myNajnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP