Začal sa proces v kauze útoku autom na vianočný trh v Magdeburgu

Muž zo Saudskej Arábie, ktorý 20. decembra 2024 usmrtil autom na vianočnom trhu v Magdeburgu šesť ľudí a vyše 330 zranil, sa v pondelok v úvodný deň procesu priznal, že počas incidentu sedel za volantom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Ja som šoféroval auto,“ povedal 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin.

K samotnému činu sa viac nevyjadril ani neprejavil ľútosť. Naopak so slzami v očiach a s vreckovkou zakrývajúcou tvár hovoril o údajnom ututlávaní dôkazov políciou a kritizoval médiá. Niekoľkokrát zdvihol svoj notebook, na ktorého obrazovke bol nápis „Sept. 2026“. Narážal tým na termín ďalších volieb v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, ktoré sa uskutočnia 6. septembra 2026.

Predsedajúci sudca Dirk Sternberg vyzval obžalovaného, aby sa zdržal politických vyhlásení a vyjadroval sa k prejednávanej veci.

Na jednom z najväčších procesov v povojnových dejinách Nemecka sa ako vedľajší žalobcovia zúčastňuje okolo 180 ľudí, ktorých zastupuje približne 40 právnikov. Sprevádzajú ho prísne bezpečnostné opatrenia - budova súdu je ohradená plotom z ostnatého drôtu, v jej okolí sú rozmiestnené mobilné stĺpiky a podľa informácií agentúry DPA ju stráži približne 100 policajtov.

Na začiatku súdneho procesu prokurátori Matthias Böttcher a Marco Reinl viac ako dve hodiny opisovali čin Saudskoaraba, ktorý prišiel do Nemecka v roku 2006 a pracoval ako lekár s duševne chorými páchateľmi v psychiatrickej liečebni.

Böttcher uviedol, že Abd al-Muhsin najprv zrazil chodcov čakajúcich na prechode a potom v požičanom aute vošiel na samotný trh, kde prešiel vzdialenosť približne 350 metrov rýchlosťou 48 kilometrov za hodinu. Konal z „údajnej osobnej frustrácie“ a kľukatou jazdou sa snažil zraziť čo najviac ľudí, povedal Böttcher.

Tálib al-Abd al-Muhsin bol zatknutý ihneď po čine a odvtedy je vo väzbe. Obvinený je zo šiestich vrážd a 338 pokusov o vraždu. Jeho obeťami je päť žien vo veku od 45 do 75 rokov a jedno dieťa.

Proces by mal pokračovať v utorok výpoveďou obvineného, ktorý avizoval, že bude hovoriť „niekoľko hodín, možno aj dní“. Na krajinskom súde v Magdeburgu je do 12. marca 2026 naplánovaných 46 pojednávacích dní.

V deň začiatku procesu vedenie Magdeburgu oznámilo, že predbežne nevydalo povolenie na konanie vianočného trhu v tomto roku. Odvoláva sa na list krajinského správneho úradu, ktorý považuje bezpečnostnú koncepciu predloženú organizátormi za nedostatočnú. Trhy by navyše podľa úradu predstavovali „potenciálny cieľ útoku“. Úrad tiež kritizoval organizátorov vianočných trhov za to, že zodpovednosť za útoky na takéto podujatia pripisujú polícii a bezpečnostným orgánom.

Zdroj: Info.sk, TASR
