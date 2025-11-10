Zdravotný benefit sprchovania v tme: Toto je dobrý dôvod, prečo stlmiť svetlá
Toto je dôvod, prečo by ste sa mali sprchovať pri stlmených svetlách.
Vykonávanie večernej hygieny pri zhasnutom alebo tlmenom svetle má prekvapivé zdravotné benefity. Odborníci tvrdia, že táto zdanlivo jednoduchá zmena môže mať výrazný vplyv na náš nervový systém. Kľúčom je vplyv svetla na mozog.
Ako vysvetlil pre Fox News psychiater Daniel Amen, svetlo sa do mozgu dostáva cez špeciálnu dráhu, ktorá spája oči priamo s našimi vnútornými hodinami.
Jasné a modré svetlo (z obrazoviek a silných žiaroviek) dáva telu signál, aby sa prebudilo. Zvyšuje hladinu stresového hormónu kortizolu a znižuje produkciu spánkového hormónu melatonínu. Naopak, keď svetlá zhasnú, mozog to vníma ako signál bezpečia.
Ideálne pre ľudí s úzkosťou či nespavosťou
„Nízka intenzita svetla alebo úplná tma signalizuje bezpečie, aktivuje parasympatický nervový systém a spúšťa prirodzený prechod tela do režimu odpočinku a regenerácie,“ hovorí Amen.
Keď znížime vizuálne podnety, znižujeme aj senzorickú záťaž mozgu. To znamená, že mozog nemusí spracovávať toľko signálov a tá časť, ktorá je zodpovedná za strach a stres, má menej podnetov, na ktoré by mohla reagovať.
Podľa Amena je táto metóda ideálna pre ľudí, ktorí bojujú s úzkosťou, ADHD alebo nespavosťou. „Nerobíte niečo aktívne, aby ste upokojili mozog, vytvárate prostredie, ktoré mozgu umožní, aby sa spomalil sám,“ vysvetľuje.
Ako začať so sprchovaním v tme
Ak chcete tento trend vyskúšať, Amen odporúča postupný prechod. Stlmte svetlá v domácnosti 60 až 90 minút pred spaním. Namiesto ostrého stropného svetla použite lampu s jemným jantárovým alebo červeným svetlom.
V sprche vypnite svetlo a odložte telefón. Pre väčší komfort môžete pridať pár kvapiek esenciálneho oleja, napríklad levanduľového, a pripraviť si mäkké uteráky.
Pozor, nie je to vhodné pre každého
Hoci je sprchovanie v tme pre mnohých upokojujúce, nemusí vyhovovať každému. „Pre ľudí s traumatickou minulosťou, depresiou alebo disociáciou môže byť pobyt osamote v tme skôr zraniteľný ako upokojujúci,“ varuje Amen.
V takýchto prípadoch odporúča namiesto úplnej tmy veľmi jemné osvetlenie. Pustite si tichú hudbu alebo použite upokojujúcu vôňu, aby ste sa v priestore cítili bezpečnejšie.
Pre tých, ktorí sa sprchujú výhradne ráno, môže byť dobrou alternatívou studená sprcha. Tá stimuluje blúdivý nerv, znižuje zápal a aktivuje časti mozgu, ktoré dokážu telo upokojiť. „Ráno vás studená sprcha nabudí a pomôže sústrediť sa. Večer by mala byť krátka a nasledovaná teplom, aby nenarušila spánok,“ dodáva Amen.
