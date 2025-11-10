Z trhu sťahujú stovky kilogramov nebezpečného mäsa
- DNES - 21:40
- Praha
Mrazené mäso obsahovalo nebezpečnú salmonelu.
Štátna veterinárna správa (SVS) v Českej republike varuje pred mrazenými žabími stehienkami pôvodom z Vietnamu. V produkte, z ktorého sa do krajiny doviezli takmer tri tony, laboratórne testy potvrdili prítomnosť nebezpečných baktérií salmonely. Keďže sa väčšina výrobkov už pravdepodobne predala, inšpektori vyzývajú zákazníkov, aby si skontrolovali svoje mrazničky.
Informáciu o kontaminovanom produkte na českom trhu dostala SVS prostredníctvom európskeho systému rýchleho varovania RASFF od nemeckých dozorných orgánov. Práve v Hamburgu, kde zásielka vstupovala na územie Európskej únie, bola odobratá vzorka, ktorá odhalila prítomnosť salmonely.
Foto: svscr.cz
Hoci sa vo sklade dovozcu, firmy Julia Alex s. r. o., podarilo zadržať 450 kilogramov žabích stehienok, väčšina zásielky sa už pravdepodobne predala spotrebiteľom. SVS odporúča spotrebiteľom, ktorí majú uvedený výrobok doma, aby ho v žiadnom prípade nekonzumovali a vrátili ho v mieste nákupu.
Identifikačné údaje nebezpečného výrobku:
Názov výrobku: Đùi ếch | Žabí stehienka surové | Frog legs raw
Šarža: VN141VI012
Dátum minimálnej trvanlivosti: 01. 06. 2027
Výrobca (krajina pôvodu): Vietnam
Predajca: Julia Alex s.r.o.
Baktérie rodu Salmonella spôsobujú infekčné ochorenie salmonelózu, ktoré sa zvyčajne prejavuje črevnými ťažkosťami, ako sú hnačky, vracanie, horúčka a kŕče v bruchu. Do tela sa dostávajú konzumáciou kontaminovanej potraviny, ale aj z kontaminovaného prostredia, napríklad cez znečistený riad alebo neumyté ruky.
Najviac ohrozenou skupinou sú starší ľudia, chorí a malé deti, ktorí sa ťažšie vyrovnávajú s veľkými stratami tekutín. Baktérie salmonely je možné spoľahlivo zničiť dostatočným tepelným spracovaním potraviny. Pri manipulácii so surovým mäsom je nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické pravidlá, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii iných potravín a povrchov v kuchyni.
Action sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, zákazníci by ho mali vrátiť
Spotrebitelia by tento výrobok nemali používať.
Gašparík: Je nevyhnutné zrýchliť vybavenie rušňov palubnou jednotkou ETCS
Je nevyhnutné zrýchliť vybavenie rušňov palubnou jednotkou moderného zabezpečovacieho systému ETCS a na koridorových tratiach postupne zaviesť výhradnú prevádzku vlakov s činným ETCS.
Von der Leyenová naznačila zmeny v dlhodobom rozpočte EÚ v prospech farmárov
Navrhla niektoré rozpočtové úpravy vrátane dodatočných finančných prostriedkov pre nespokojných poľnohospodárov.
Zväz spracovateľov dreva obvinil Lesy SR zo zvýhodňovania niektorých odberateľov, podnik to odmietol
Valné zhromaždenie Zväzu spracovateľov dreva SR vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátny podnik Lesy SR, aby nadviazali konštruktívny dialóg o riešení krízovej situácie v dodávkach dreva.