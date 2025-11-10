  • Články
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

Action sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, zákazníci by ho mali vrátiť

  • DNES - 21:04
  • Bratislava
Spotrebitelia by tento výrobok nemali používať.

Sieť obchodov Action na Slovensku aj v Česku sťahuje z predaja nebezpečnú detskú hračku. Ide o Drevený stánok so zmrzlinou, pri ktorom bolo zistené riziko zadusenia malou časťou. Zákazníci by mali produkt okamžite prestať používať a vrátiť ho, upozorňuje Action na svojej stránke.

Varovanie sa týka výrobku „Drevený stánok so zmrzlinou Mini Matters“, číslo produktu 3217617. Podľa informácií zverejnených spoločnosťou Action Slovakia, s.r.o., drevená rukoväť zásuvky sa môže odpojiť, čo predstavuje nebezpečenstvo zadusenia malou časťou.

Foto: action.com

Spoločnosť spresnila, že problém sa týka produktu s kódom EAN 8718964249626. Táto hračka bola v predaji od 11. augusta 2025 do 6. novembra 2025.

Reťazec Action vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili, aby ho prestali používať a bezodkladne ho vrátili do ktorejkoľvek predajne Action. Peniaze im budú vrátené v plnej výške, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.

„Zdieľajte informácie o stiahnutí tohto produktu z trhu s priateľmi a rodinou,“ dodáva Action.

Obchodný reťazec Action musel v septembri stiahnuť z predaja 10-kilogramový kettlebell, pri ktorom bolo zistené zvýšené množstvo ionizujúceho žiarenia. V auguste stiahol z trhu viaceré druhy pyré, konkrétne ICEE slush Strawberry & Blue Raspberry, Toxic Waste a Slush Puppie. Dôvodom bol vysoký obsah glycerolu. V máji musel stiahnuť z predaja bábiky, v ktorých našli vysoké hladiny ftalátov. V tom istom mesiaci Action stiahol z predaja aj dva druhy pánskych hodiniek, v ktorých potvrdili vysoký obsah niklu.

Zdroj: Info.sk, action.com
