Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

UNB: Vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku nemocnice sú klamlivé

  • DNES - 19:43
  • Bratislava
Vyhlásenia predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o dlhodobom úpadku Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) sú klamlivé a nezakladajú sa na pravde. Lekárski odborári šíria toto klamstvo s cieľom poškodenia samotnej nemocnice. UNB to pre TASR uviedla v reakcii na pondelkovú kritiku LOZ.

Nemocnica odmieta tvrdenie predsedu lekárskych odborárov Petra Visolajského, že riaditeľ nemocnice Alexander Mayer má šesť úväzkov. „Školské úväzky lekárov upravuje zmluva, riaditeľ UNB má v súčasnosti úväzok na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského ako odborný asistent, kde sa venuje pedagogickej činnosti. (...) Takýto úväzok má mnoho ďalších lekárov aj riaditeľov. Od roku 2009 do roku 2024 mal Alexander Mayer úväzok na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. V roku 2024 požiadal o zrušenie tohto úväzku. Dekanka Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity požiadala riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandra Mayera o jeho súčinnosť pri vykonávaní pedagogickej činnosti na tejto fakulte. Opäť, riaditeľ UNB si plní svoju pedagogickú činnosť, prednáša na fakulte verejného zdravotníctva tak ako ďalší riaditelia nemocníc SR,“ ozrejmila hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Dodala, že Mayer nepôsobí v žiadnej súkromnej ambulancii a nemá žiadny konflikt záujmov. „To sa však nedá povedať o niektorých predstaviteľoch LOZ, konkrétne jeho podpredsedu, ktorý okrem toho, že pracuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava, má svoju súkromnú ambulanciu s cenníkom služieb. Nebolo by na škodu, aby sa LOZ najskôr pozreli do svojich radov,“ podotkla nemocnica. Zdôraznila, že riaditeľ UNB má všetky príjmy riadne priznané a zdanené, a tiež, že dlhodobo žiada o zavedenie štatútu univerzitného lekára.

V súvislosti s kritikou lekárskych odborárov k zámeru vedenia nemocnice zatvoriť Špecializovanú nemocnicu Podunajské Biskupice a Nemocnicu Staré Mesto UNB uviedla, že ide o strategické rozhodnutie, ktoré nemôže urobiť sám riaditeľ. „Rozhodnutie podlieha schváleniu nášho zriaďovateľa, teda Ministerstva zdravotníctva SR. Súvisí so strategickým plánovaním zdravotníctva v celom Bratislavskom kraji. Aj v týchto nemocniciach bol vykonaný audit, ktorý bude zverejnený,“ vysvetlila Kliská.

Lekárske odborové združenie hovorí o alarmujúcom stave v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Za mimoriadne problematické považuje vyšší počet pracovných úväzkov riaditeľa UNB Alexandra Mayera. Kritizuje aj zámer vedenia nemocnice zatvoriť Špecializovanú nemocnicu Podunajské Biskupice a Nemocnicu Staré Mesto. Premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) žiadajú, aby zasiahol a prijal kroky, ktoré zabezpečia odborné, transparentné a zodpovedné vedenie UNB. TASR o tom informoval predseda združenia Peter Visolajský.

Zdroj: Info.sk, TASR
