Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Alžbeta Štofková Dianovská
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) ju v pondelok vymenoval do funkcie na ďalšie funkčné obdobie.
Štofková Dianovská chce pokračovať v rozbehnutých aktivitách zameraných na zvyšovanie kvality a spravodlivosti vo vzdelávaní, digitalizáciu procesov inšpekcie a posilňovanie partnerského prístupu voči školám. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Pani Štofková Dianovská preukázala vysokú odbornosť, profesionalitu a schopnosť viesť inštitúciu s náročnou úlohou - nielen kontrolovať, ale aj pomáhať školám zlepšovať kvalitu vzdelávania. Je pre mňa dôležité, aby inšpekcia zostala nezávislá, odborná a otvorená novým výzvam,“ uviedol minister.
Hlavná školská inšpektorka deklarovala ochotu urobiť maximum, aby školy vnímali inšpekciu ako partnera. „A nie iba ako štátny orgán, ktorý prichádza identifikovať problémové či nesprávne konanie škôl. Inšpekcia má byť inštitúciou, ktorá dokáže poradiť, nasmerovať a pomôcť školám práve na základe inšpekčných zistení doslova ‚poradenstvom na mieru‘. Mojím cieľom je pomáhať školám rásť a deťom získavať čo najlepšie vzdelanie,“ skonštatovala.
Štofková Dianovská stojí na čele Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) od novembra 2020. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov. Vymenúva a odvoláva ho minister školstva na základe výsledku výberu.
