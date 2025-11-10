Von der Leyenová naznačila zmeny v dlhodobom rozpočte EÚ v prospech farmárov
- DNES - 19:10
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa na pondelňajšom stretnutí so šéfkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, v mene predsedníctva Rady EÚ, snažila zmierniť nespokojnosť europarlamentu s návrhom dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034.
Navrhla niektoré rozpočtové úpravy vrátane dodatočných finančných prostriedkov pre nespokojných poľnohospodárov. Podľa správ tlačových agentúr AFP a DPA o tom informuje spravodajca TASR.
Šéfka eurokomisie na sociálnej sieti X označila toto stretnutie za „konštruktívne“ a za vytýčenie „jasnej cesty vpred“.
Návrh dlhodobého rozpočtu EK vo výške takmer dvoch biliónov eur sa stretol s prudkým odporom v radoch poslancov EP, ktorí ho musia schváliť. Europoslancom ani európskym farmárom sa nepáči navrhovaná reforma poľnohospodárskych dotácií, keď by sa regionálne a poľnohospodárske fondy mali zlúčiť do jednej obálky, o ktorej čerpaní by rozhodovali národné vlády.
Hlavné politické skupiny v EP minulý týždeň pohrozili, že odmietnu rozpočet, ktorý EK predložila v júli, ak nebudú urobené ústupky. List podpísali lídri frakcií konzervatívcov, sociálnych demokratov, liberálov a zelených. Navrhnutý rozpočet je približne o 700 miliárd eur vyšší ako ten pokrývajúci súčasné sedemročné rozpočtové obdobie.
V liste pred pondelňajšími rokovaniami von der Leyenová navrhla zaviesť „cieľ pre vidiek“, aby sa zabezpečilo, že aspoň 10 percent rozpočtu prideleného členským štátom sa vynaloží na vidiecke oblasti. Tieto zdroje by sa pridali k 300 miliardám eur vyčleneným pre agrosektor.
„Tieto návrhy sú dobrým krokom vpred,“ uviedla Metsolová na sieti X. Budúcu stredu je v Európskom parlamente naplánovaná diskusia na túto tému.
Podľa DPA možnosti načrtnuté šéfkou eurokomisie zahŕňajú poskytnutie väčšieho vplyvu regiónom, ponuku možných záruk pre agrosektor a posilnenie úlohy europarlamentu pri prideľovaní peňazí z rozpočtu EÚ. Ak sa členské štáty EÚ dohodnú, časť rozpočtových prostriedkov EÚ by mohla byť vyhradená špeciálne na rozvoj vidieckych regiónov, okrem účelovo viazaných výdavkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Dlhodobý rozpočet EÚ, nazývaný viacročný finančný rámec (VFR), stanovuje politické priority eurobloku na nasledujúce roky a aj to, koľko peňazí je pridelených rôznym oblastiam.
