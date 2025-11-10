  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

V kauze Valentín sudcovia podávajú námietky zaujatosti, rozhodne Najvyšší súd SR

  • DNES - 18:57
  • Košice
V kauze Valentín sudcovia podávajú námietky zaujatosti, rozhodne Najvyšší súd SR

Riešenie otázky, kto bude ako sudca rozhodovať v trestnej kauze Valentín, v ktorej je obvinený aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, sa aktuálne presúva z košického krajského súdu (KS) na Najvyšší súd (NS) SR. Stalo sa tak po tom, ako svoju zaujatosť vyjadrili všetci sudcovia trestnoprávneho úseku košického mestského súdu (MS), ako aj odvolacieho krajského súdu. Dôvodom je, že jeden zo skupiny obvinených je bratom košického krajského sudcu.

Predseda senátu, ktorému bola námietka sudcov Mestského súdu Košice náhodným výberom pridelená, preto predložil Najvyššiemu súdu SR návrh na odňatie a prikázanie veci inému odvolaciemu súdu,“ uviedla pre TASR v pondelok hovorkyňa košického KS Anna Pančurová.

Kauza sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal v júli tohto roka na MS Košice obžalobu na päť fyzických osôb a dve právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 553.953 eur. V prípade predsedu KSK, ktorý vinu odmieta, sa obvinenie týka ovplyvňovania špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra. Obvinení boli aj podnikateľ Richard R., bývalý generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton T. a ďalšie dve osoby.

V trestnej veci obvineného Richarda R. a spol., vedenej na Mestskom súde Košice, vyjadrila sudkyňa, ktorej bola táto vec náhodným výberom pridelená, ako aj všetci sudcovia trestnoprávneho úseku, svoju zaujatosť vzhľadom na skutočnosť, že medzi obvinenými je aj blízky príbuzný sudcu Krajského súdu v Košiciach,“ potvrdila Pančurová. O vznesenej námietke zaujatosti mestských sudcov mal rozhodovať senát KS ako nadriadený orgán. „Keďže medzi obvinenými v predmetnej veci je aj brat sudcu Krajského súdu v Košiciach, svoju zaujatosť vyjadrili aj všetci sudcovia trestnoprávneho úseku Krajského súdu v Košiciach,“ uviedla hovorkyňa.

Obvinený predseda KSK už v lete deklaroval záujem na na rýchlom a efektívnom prejednaní tejto trestnej veci. „Keďže už takmer päť rokov beží konanie, v rámci ktorého je moja osoba kriminalizovaná bez akéhokoľvek relevantného dôkazu, so znepokojením som zaregistroval informáciu, že tento nezmyselný proces sa opäť naťahuje. Odmietam, že by som sa dopustil skutku, ktorý sa mi kladie za vinu,“ vyhlásil v auguste. Vznášanými námietkami sa podľa neho trestné konanie opäť iba predlžuje a odďaľuje deň očistenia jeho mena.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
UNB: Vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku nemocnice sú klamlivé

UNB: Vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku nemocnice sú klamlivé

DNES - 19:43Domáce

Vyhlásenia predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku Univerzitnej nemocnice Bratislava sú klamlivé a nezakladajú sa na pravde.

Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Alžbeta Štofková Dianovská

Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Alžbeta Štofková Dianovská

DNES - 19:15Domáce

Minister školstva Tomáš Drucker ju v pondelok vymenoval do funkcie na ďalšie funkčné obdobie.

Medzi Košicami a Kysakom na tri dni obmedzia niektoré regionálne vlaky

Medzi Košicami a Kysakom na tri dni obmedzia niektoré regionálne vlaky

DNES - 19:13Domáce

Od utorka do štvrtka budú v úseku Košice - Kysak odrieknuté vybrané vlakové spojenia linky Košice - Spišská Nová Ves a Košice - Prešov - Lipany.

Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú nového spoločného riaditeľa

Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú nového spoločného riaditeľa

DNES - 18:48Domáce

Riaditeľom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude od 11. novembra na najbližších päť rokov manažér Ľuboš Lopatka.

Vosveteit.sk
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobnéKvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsťNetflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješNiektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Volajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronovVolajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronov
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako myNajnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP