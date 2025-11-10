V kauze Valentín sudcovia podávajú námietky zaujatosti, rozhodne Najvyšší súd SR
Riešenie otázky, kto bude ako sudca rozhodovať v trestnej kauze Valentín, v ktorej je obvinený aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, sa aktuálne presúva z košického krajského súdu (KS) na Najvyšší súd (NS) SR. Stalo sa tak po tom, ako svoju zaujatosť vyjadrili všetci sudcovia trestnoprávneho úseku košického mestského súdu (MS), ako aj odvolacieho krajského súdu. Dôvodom je, že jeden zo skupiny obvinených je bratom košického krajského sudcu.
„Predseda senátu, ktorému bola námietka sudcov Mestského súdu Košice náhodným výberom pridelená, preto predložil Najvyššiemu súdu SR návrh na odňatie a prikázanie veci inému odvolaciemu súdu,“ uviedla pre TASR v pondelok hovorkyňa košického KS Anna Pančurová.
Kauza sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal v júli tohto roka na MS Košice obžalobu na päť fyzických osôb a dve právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 553.953 eur. V prípade predsedu KSK, ktorý vinu odmieta, sa obvinenie týka ovplyvňovania špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra. Obvinení boli aj podnikateľ Richard R., bývalý generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton T. a ďalšie dve osoby.
„V trestnej veci obvineného Richarda R. a spol., vedenej na Mestskom súde Košice, vyjadrila sudkyňa, ktorej bola táto vec náhodným výberom pridelená, ako aj všetci sudcovia trestnoprávneho úseku, svoju zaujatosť vzhľadom na skutočnosť, že medzi obvinenými je aj blízky príbuzný sudcu Krajského súdu v Košiciach,“ potvrdila Pančurová. O vznesenej námietke zaujatosti mestských sudcov mal rozhodovať senát KS ako nadriadený orgán. „Keďže medzi obvinenými v predmetnej veci je aj brat sudcu Krajského súdu v Košiciach, svoju zaujatosť vyjadrili aj všetci sudcovia trestnoprávneho úseku Krajského súdu v Košiciach,“ uviedla hovorkyňa.
Obvinený predseda KSK už v lete deklaroval záujem na na rýchlom a efektívnom prejednaní tejto trestnej veci. „Keďže už takmer päť rokov beží konanie, v rámci ktorého je moja osoba kriminalizovaná bez akéhokoľvek relevantného dôkazu, so znepokojením som zaregistroval informáciu, že tento nezmyselný proces sa opäť naťahuje. Odmietam, že by som sa dopustil skutku, ktorý sa mi kladie za vinu,“ vyhlásil v auguste. Vznášanými námietkami sa podľa neho trestné konanie opäť iba predlžuje a odďaľuje deň očistenia jeho mena.
UNB: Vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku nemocnice sú klamlivé
Vyhlásenia predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku Univerzitnej nemocnice Bratislava sú klamlivé a nezakladajú sa na pravde.
Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Alžbeta Štofková Dianovská
Minister školstva Tomáš Drucker ju v pondelok vymenoval do funkcie na ďalšie funkčné obdobie.
Medzi Košicami a Kysakom na tri dni obmedzia niektoré regionálne vlaky
Od utorka do štvrtka budú v úseku Košice - Kysak odrieknuté vybrané vlakové spojenia linky Košice - Spišská Nová Ves a Košice - Prešov - Lipany.
Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú nového spoločného riaditeľa
Riaditeľom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude od 11. novembra na najbližších päť rokov manažér Ľuboš Lopatka.