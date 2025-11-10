Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú nového spoločného riaditeľa
Riaditeľom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude od 11. novembra na najbližších päť rokov manažér Ľuboš Lopatka.
Zastupiteľstvo TSK schválilo návrh predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý Lopatku navrhol na riaditeľský post ako víťaza výberového konania.
Na výberovom konaní na post spoločného riaditeľa Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava sa 8. októbra na Úrade TSK zúčastnili dvaja kandidáti.
V tajnom hlasovaní získal Lopatka všetkých päť hlasov členov komisie, ktorú tvorili zamestnanci Úradu TSK, poslanec zastupiteľstva TSK a zástupkyňa zamestnancov nemocníc. Lopatkov protikandidát bol Michal Fajin.
Lopatka pracoval ako nadnárodný manažér v papierenskom priemysle, neskôr bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne a pracoval aj v MH Teplárenský holding. Štyri roky bol generálnym riaditeľom siete Svet zdravia, spúšťal do prevádzky aj nemocnicu Bory.
„Krajské nemocnice chceme riadiť formou tzv. virtuálneho holdingu. Veci, ktoré sa tu budeme snažiť aplikovať, som reálne zažil, s kolegami sme ich reálne robili. Sú tu nejaké špecifiká, ale tie sú prekonateľné. Každá zmena je o pocite naliehavosti a o tom, aby sme dostali k sebe oddaných a extrémne pracovitých ľudí,“ povedal Lopatka.
Ako dodal, v krajských nemocniciach je čo naprávať a v krátkom čase už vidieť zásadné výsledky. K 1. novembru podľa neho zharmonizovali organizačné štruktúry všetkých troch nemocníc.
„Príslušný úsek má na starosti tie isté činnosti, čo doteraz nebolo a každá nemocnica išla po svojom. Ďalší krok bude zharmonizovanie informačných systémov, ktoré sú momentálne odlišné a drahé. Určite nechceme ísť do znižovania rozsahu zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Lopatka s tým, že od nového roku chcú zaviesť sieťové riadenie nemocníc. „Tak by to mal robiť aj štát,“ zdôraznil nový riaditeľ.
