Bratislava

Zväz spracovateľov dreva obvinil Lesy SR zo zvýhodňovania niektorých odberateľov, podnik to odmietol

  DNES - 18:45
  Bratislava
Zväz spracovateľov dreva obvinil Lesy SR zo zvýhodňovania niektorých odberateľov, podnik to odmietol

Valné zhromaždenie Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátny podnik Lesy SR, aby nadviazali konštruktívny dialóg o riešení krízovej situácie v dodávkach dreva.

Drevári tvrdia, že obchodná politika Lesov SR vedie k deformácii stability trhu s drevom na Slovensku a zvýhodňuje niekoľkých odberateľov drevnej suroviny na úkor druhých. Podnik to odmietol.

Valné zhromaždenie vyslovuje hlboké rozčarovanie z toho, že ani Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ani Lesy SR zatiaľ nenapĺňajú programové vyhlásenie vlády SR z októbra 2023,“ uviedol ZSD.

Zväz pripomenul, že v programovom vyhlásení sa vláda zaväzuje „venovať zvýšenú pozornosť lesnému hospodárstvu, poľovníctvu a problematike spracovania dreva, keďže ich považuje za integrálnu a významnú súčasť vidieckeho spôsobu života a významných tvorcov zamestnanosti v regiónoch“. Na tento účel mala podľa vyhlásenia vypracovať takú politiku ťažby a konečného spracovania dreva, ktorá zabráni neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia.

Valné zhromaždenie ZSD očakáva nápravu a odstránenie diskriminácie členských spoločností ZSD, ako aj dodržiavanie platných zmlúv a ich naplnenie na 100 %. „V opačnom prípade hrozí hromadné prepúšťanie a strata pracovných príležitostí, predovšetkým v regiónoch Slovenska,“ dodali drevári.

Vedenie podniku Lesy SR tvrdenia ZSD odmietlo a považuje ich za účelové a v rozpore so skutočnosťou. „Podnik dlhodobo uplatňuje transparentnú obchodnú politiku a dôsledne preveruje všetky zmluvné vzťahy. Na základe interných kontrol bolo identifikovaných 14 odberateľov dreva, ktorí nepreukázali, že sú spracovateľmi drevnej hmoty, alebo nesplnili podmienky zmluvy. Lesy SR preto okamžite pristúpili k zastaveniu dodávok dreva alebo vypovedaniu zmlúv,“ priblížil štátny podnik.

Štátni lesníci dodali, že počas leta ukončili zmluvy s partnermi, ktorí preukázateľne porušili pravidlá alebo obchodovali prostredníctvom sprostredkovateľov. Podnik tvrdí, že presadzuje systémové opatrenia, ktoré majú zamedziť pôsobeniu tzv. priekupníkov a zabezpečiť, aby drevo zo štátnych lesov smerovalo prednostne k slovenským spracovateľom.

Na stretnutí 29. septembra 2025, zvolanom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podnik ponúkol Zväzu spracovateľov dreva SR možnosť kontroly spracovateľských kapacít a obchodných tokov dreva. Prezident zväzu spracovateľov dreva Peter Zemaník túto ponuku verejne odmietol - kontroly by pritom jednoznačne preukázali, kto drevo reálne spracúva a kto s ním iba obchoduje,“ dodali Lesy SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
