  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

Trestné stíhanie v prípade darovania techniky Ukrajine zastavili

  • DNES - 18:31
  • Bratislava
Trestné stíhanie v prípade darovania techniky Ukrajine zastavili

Vyšetrovanie darovania vojenskej techniky Ukrajine nepreukázalo vznik škody Slovenskej republike, ani to, že by členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech, či prekračovali svoje právomoci.

Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Prezídium Policajného zboru pre TASR uviedlo, že vyšetrovací tím Darca stále koná v dvoch trestných veciach. Na informácie upozornil portál Aktuality.sk.

Vyšetrovateľ Policajného zboru dňa 30. októbra 2025 zastavil trestné stíhanie vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ uviedla Kováčová s tým, že uznesenie vyšetrovateľa nie je právoplatné.

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru uviedol, že dva prípady z piatich boli odmietnuté, pretože nešlo o trestný čin. Vyšetrovanie bolo v jednom prípade zastavené, pretože sa preukázalo, že skutok nie je trestným činom.

Dva prípady sú stále v prípravnom konaní, prebieha vyšetrovanie a dokazovanie a v týchto veciach ešte nebolo vznesené obvinenie. Prípady, ktoré sú stále vyšetrované, sú v predsúdnom štádiu a vzhľadom na ich neverejný charakter polícia momentálne nemôže poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený účel trestného konania,“ uviedla polícia.

Naď očakáva verejné ospravedlnenie od predstaviteľov koalície

Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR reagovalo, že sa k predmetnej veci nateraz nebude vyjadrovať, keďže rozhodnutie vyšetrovateľa nie je právoplatné.

Exminister obrany a šéf mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď poznamenal, že sa potvrdilo, čo opakovane tvrdil. „Vláda Eduarda Hegera so mnou ako ministrom obrany v súvislosti s darovaním lietadiel MiG-29 konala nielen morálne správne, ale tiež v národnom zaujme SR a úplne v súlade s platnými zákonmi a ústavou,“ uviedol na sociálnej sieti. Dodal, že očakáva verejné ospravedlnenie od predstaviteľov koalície, ktorí ho „celé roky a opakovane krivo obviňovali v súvislosti s darovaním migov zo spáchania rôznych trestných činov.“ V tejto súvislosti tiež zvažuje podanie viacerých trestných oznámení a civilných žalôb.

Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zriadili v novembri 2024 špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Podnetom na jeho zriadenie bola správa Najvyššieho kontrolného úradu. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády. V júni ÚBOK zrealizoval viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
UNB: Vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku nemocnice sú klamlivé

UNB: Vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku nemocnice sú klamlivé

DNES - 19:43Domáce

Vyhlásenia predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia o dlhodobom úpadku Univerzitnej nemocnice Bratislava sú klamlivé a nezakladajú sa na pravde.

Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Alžbeta Štofková Dianovská

Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Alžbeta Štofková Dianovská

DNES - 19:15Domáce

Minister školstva Tomáš Drucker ju v pondelok vymenoval do funkcie na ďalšie funkčné obdobie.

Medzi Košicami a Kysakom na tri dni obmedzia niektoré regionálne vlaky

Medzi Košicami a Kysakom na tri dni obmedzia niektoré regionálne vlaky

DNES - 19:13Domáce

Od utorka do štvrtka budú v úseku Košice - Kysak odrieknuté vybrané vlakové spojenia linky Košice - Spišská Nová Ves a Košice - Prešov - Lipany.

V kauze Valentín sudcovia podávajú námietky zaujatosti, rozhodne Najvyšší súd SR

V kauze Valentín sudcovia podávajú námietky zaujatosti, rozhodne Najvyšší súd SR

DNES - 18:57Domáce

Riešenie otázky, kto bude ako sudca rozhodovať v trestnej kauze Valentín, v ktorej je obvinený aj predseda KSK Rastislav Trnka, sa aktuálne presúva z košického krajského súdu na Najvyšší súd SR.

Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú nového spoločného riaditeľa

Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú nového spoločného riaditeľa

DNES - 18:48Domáce

Riaditeľom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude od 11. novembra na najbližších päť rokov manažér Ľuboš Lopatka.

Vosveteit.sk
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobnéKvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsťNetflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješNiektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Volajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronovVolajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronov
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako myNajnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP