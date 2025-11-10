Trestné stíhanie v prípade darovania techniky Ukrajine zastavili
Vyšetrovanie darovania vojenskej techniky Ukrajine nepreukázalo vznik škody Slovenskej republike, ani to, že by členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech, či prekračovali svoje právomoci.
Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Prezídium Policajného zboru pre TASR uviedlo, že vyšetrovací tím Darca stále koná v dvoch trestných veciach. Na informácie upozornil portál Aktuality.sk.
„Vyšetrovateľ Policajného zboru dňa 30. októbra 2025 zastavil trestné stíhanie vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ uviedla Kováčová s tým, že uznesenie vyšetrovateľa nie je právoplatné.
Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru uviedol, že dva prípady z piatich boli odmietnuté, pretože nešlo o trestný čin. Vyšetrovanie bolo v jednom prípade zastavené, pretože sa preukázalo, že skutok nie je trestným činom.
„Dva prípady sú stále v prípravnom konaní, prebieha vyšetrovanie a dokazovanie a v týchto veciach ešte nebolo vznesené obvinenie. Prípady, ktoré sú stále vyšetrované, sú v predsúdnom štádiu a vzhľadom na ich neverejný charakter polícia momentálne nemôže poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený účel trestného konania,“ uviedla polícia.
Naď očakáva verejné ospravedlnenie od predstaviteľov koalície
Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR reagovalo, že sa k predmetnej veci nateraz nebude vyjadrovať, keďže rozhodnutie vyšetrovateľa nie je právoplatné.
Exminister obrany a šéf mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď poznamenal, že sa potvrdilo, čo opakovane tvrdil. „Vláda Eduarda Hegera so mnou ako ministrom obrany v súvislosti s darovaním lietadiel MiG-29 konala nielen morálne správne, ale tiež v národnom zaujme SR a úplne v súlade s platnými zákonmi a ústavou,“ uviedol na sociálnej sieti. Dodal, že očakáva verejné ospravedlnenie od predstaviteľov koalície, ktorí ho „celé roky a opakovane krivo obviňovali v súvislosti s darovaním migov zo spáchania rôznych trestných činov.“ V tejto súvislosti tiež zvažuje podanie viacerých trestných oznámení a civilných žalôb.
Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zriadili v novembri 2024 špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Podnetom na jeho zriadenie bola správa Najvyššieho kontrolného úradu. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády. V júni ÚBOK zrealizoval viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí.
