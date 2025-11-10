  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

Cestujúci po nehode vlakov majú nárok na odškodnenie

  • DNES - 17:33
  • Bratislava
Cestujúci po nehode vlakov majú nárok na odškodnenie

Cestujúci, ktorí utrpeli zranenia v súvislosti s nedeľnou (9. 11.) nehodou vlakov pri Pezinku, majú nárok na odškodnenie a úhradu nákladov spojených s liečbou.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ich bude kontaktovať. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poslal hovorca spoločnosti Ján Baček.

V súlade s Nariadením (EÚ) 2021/782 bude ZSSK účastníkov nehody aktívne kontaktovať a poskytne im jasné pokyny k ďalšiemu postupu,“ uviedol.

ZSSK zároveň ozrejmila, že v prípade odrieknutí vlakov má cestujúci právo na vrátenie cestovného lístka bez sankcie pred začiatkom jeho platnosti.

Zranení po nehode vlakov si môžu vyzdvihnúť osobné veci na polícii v Bratislave

Zranení cestujúci, ktorí po nedeľnej nehode vlakov pri Pezinku ponechali svoje osobné veci vo vozňoch, si ich môžu vyzdvihnúť na oddelení Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Touto cestou by sme chceli informovať cestujúcich, ktorí z dôvodu lekárskeho ošetrenia museli vlaky, ktoré sa zrazili, opustiť a ponechali svoje osobné veci vo vozňoch, aby sa dostavili do priestorov oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave (Námestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto-Staré Mesto, telefonický kontakt: +421961056895), kde si môžu svoje osobné veci vyzdvihnúť,“ uviedla polícia.

Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pondelok informoval, že všetci pacienti sú mimo ohrozenia života.

ZSSK v súvislosti s nehodou dočasne odriekla regionálne spoje v úseku Trnava - Bratislava. Nahrádzajú ich expresné vlaky 7xx, ktoré od Trnavy po Bratislavu zastavujú aj v zastávkach osobných vlakov. Plné obnovenie prevádzky na oboch koľajach očakáva v priebehu niekoľkých dní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade podnetu Kotlára

Polícia nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade podnetu Kotlára

DNES - 18:28Domáce

Polícia odmietla trestné oznámenie Petra Kotlára, týkajúceho sa vakcín.

Opozícia: Železnice sú podfinancované, to bráni skvalitňovaniu bezpečnosti

Opozícia: Železnice sú podfinancované, to bráni skvalitňovaniu bezpečnosti

DNES - 17:29Domáce

Na slovenských železničných tratiach sa v krátkom čase odohrala už druhá vážna nehoda. To je aj dôsledkom zlého riadenia a podfinancovania železníc, čo bráni skvalitňovaniu bezpečnosti.

ZSSK očakáva obnovu prevádzky oboch koľají po nehode v priebehu niekoľkých dní

ZSSK očakáva obnovu prevádzky oboch koľají po nehode v priebehu niekoľkých dní

DNES - 17:25Domáce

Obnovenie prevádzky oboch koľají po nehode vlakov pri Pezinku sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko.

Vosveteit.sk
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsťNetflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješNiektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Volajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronovVolajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronov
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako myNajnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP