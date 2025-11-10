Opozícia: Železnice sú podfinancované, to bráni skvalitňovaniu bezpečnosti
Na slovenských železničných tratiach sa v krátkom čase odohrala už druhá vážna nehoda. To je aj dôsledkom zlého riadenia a podfinancovania železníc, čo bráni skvalitňovaniu bezpečnosti.
Uviedla to v pondelok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí). V tejto súvislosti pripomenula vyplatenie 49.000 eur bývalému generálnemu riaditeľovi Železníc SR (ŽSR) Alexandrovi Sakovi, na ktoré upozornila aj opozičná SaS.
„Nie je normálne, aby v období vážnych nehôd vlakov, čo je podľa odborníkov aj dôsledkom zlých manažérskych rozhodnutí, nadelil minister Ráž na rozlúčku bývalému šéfovi železníc Alexandrovi Sakovi 49.000 eur. Ten sa pritom nepratal z funkcie kvôli zhoršujúcej sa bezpečnosti na tratiach, ale kvôli tomu, že mal problém vysvetľovať vážne podozrenia v pozemkovej kauze,“ povedala Remišová. Ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) vyzvala na odstúpenie z funkcie.
Predseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že nedeľňajšia (9. 11.) nehoda je už druhou dopravnou vlakovou nehodou za posledný mesiac a tretím vlakovým nešťastím za obdobie 1,5 roka tejto vlády. „Už minulý rok, keď bolo takéto podobné nešťastie v Nových Zámkoch, sme vyzývali ministra Ráža, aby predstavil systémové riešenia na zlepšenie stavu železníc. Nič sa neudialo, celého 1,5 roka ste nič nepočuli. Počúvali sme tu iba nezmysly o tom, že treba zachovať vlaky zadarmo, že železnice sú v top stave,“ povedal Gröhling.
Minister dopravy SR Jozef Ráž ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). Ten túto ponuku odmietol. Premiér zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič uviedol, že politickú zodpovednosť za takéto havárie nesie súčasný predseda vlády. Matovič poukázal na to, že počas prvej a druhej vlády Fica vystupoval na snemoch Smeru-SD Víťazoslav Móric, ktorého Fico odmenil tým, že ŽOS Vrútky získali štátnu zákazku na staré rušne typu 861. Týmto rušňom by mal chýbať zabezpečovací systém ETCS, ktorý má predchádzať podobným haváriám.
„Robert Fico sa odvďačil úplatkom tým, že človeku, ktorý ho chválil na snemoch, dodal štátnu zákazku na staré rušne. Za tú istú cenu mohlo mať Slovensko moderné rušne aj s bezpečnostným systémom ETCS,“ povedal Matovič.
Na chýbajúci systém ETCS v pomerne nových vlakoch upozornil aj Ján Hargaš z Progresívneho Slovenska. „Ten osobný vlak bol približne desať rokov starý, také sú naše informácie, čo je na pomery železníc relatívne nový vlak. Ja sa pýtam, prečo si kupujeme nové vlaky, ktoré nemajú tento systém ETCS,“ zdôraznil Hargaš. Pripomenul, že minulý rok kúpili železnice šesť nových súprav za takmer 60 miliónov eur a to bez daného bezpečnostného systému. „Ako je to možné, keď všetci vieme, že toto je budúcnosť,“ dodal Hargaš.
