Trump navrhuje vyplatiť väčšine Američanov 2000 USD ako dividendy z ciel
- DNES - 15:55
- Washington
Americký prezident Donald Trump prišiel s myšlienkou vyplatiť „colnú dividendu“ takmer všetkým Američanom z príjmov, ktoré administratíva vyberie z ciel.
Snaží sa tak posilniť verejnú podporu v čase, keď nevie, aký verdikt vynesie Najvyšší súd v spore o zákonnosť ciel. TASR o tom informuje na základe správy portálu Euronews.
Trump v nedeľu (9. 11.) na sociálnych sieťach napísal: „Ľudia, ktorí sú proti clám, sú blázni!“ a dodal, že krajina „prijíma bilióny dolárov a čoskoro začne splácať svoj obrovský dlh, 37 biliónov USD/32 biliónov eur)“. Navrhol, aby bola takmer „každému vyplatená dividenda vo výške najmenej 2000 USD na osobu“, okrem ľudí s vysokými príjmami. Administratíva zatiaľ neposkytla ďalšie detaily.
Minister financií Scott Bessent po Trumpovom príspevku pre televíziu ABC News naznačil, že administratíva zvažuje zníženie daní, ale zároveň uviedol, že s Trumpom o navrhovanej dividende nehovoril. „Dividenda vo výške 2000 USD by mohla mať mnoho podôb a rôzne spôsoby,“ povedal Bessent a navrhol možnosti, ako je zrušenie daní z prepitného, nadčasov, sociálneho zabezpečenia alebo dokonca zavedenie odpočítateľnej položky z úrokov na úvery pri kúpe nového auta.
Z približne 340 miliónov občanov USA zhruba 19 % z nich žije v domácnostiach s vyššími príjmami, podľa výskumného centra Pew Research Center. Na navrhovanú dividendu by sa tak mohli kvalifikovať približne štyri pätiny Američanov.
Táto schéma by v roku 2026 stála federálny rozpočet, ktorý ešte nebol schválený, stovky miliárd USD. Americký výbor pre zodpovedný rozpočet uviedol, že clá vybrané vo fiškálnom roku 2025 sa odhadujú na približne 195 miliárd USD. To predstavuje nárast o 118 miliárd USD alebo 150 % oproti predchádzajúcemu roku.
Rozpočet USA je však zaťažený nákladmi na obsluhu štátneho dlhu, ktorý predstavuje 37,64 bilióna USD, čo je viac ako 122 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Trumpovo oznámenie prichádza po turbulentnom týždni vo veci jeho colných plánov. Minulý týždeň Najvyšší súd naznačil pochybnosti o jeho oprávnení zavádzať recipročné clá v rámci núdzových právomocí po skorších rozhodnutiach nižších súdov, že prekročil svoje právomoci. Trump povedal, že zrušenie ciel by bolo pre krajinu „katastrofou“ a poznamenal, že veľká časť príjmov sa použije na zníženie štátneho dlhu.
Clá sa stali ústredným pilierom Trumpovej zahraničnej politiky v jeho druhom funkčnom období, pričom väčšine obchodných partnerov zaviedol dvojciferné recipročné clá. Tieto opatrenia odôvodnil dlhodobým deficitom v obchode s nimi.
(1 EUR = 1,1561 USD)
