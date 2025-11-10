  • Články
Súd nariadil prepustenie francúzskeho exprezidenta Sarkozyho z väzenia

  • DNES - 15:54
  • Paríž
Francúzsky súd v pondelok nariadil prepustenie bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia a nariadil nad ním súdny dohľad. Vyhovel tým žiadosti Sarkozyho obhajoby aj prokuratúry. Exprezidenta súd v septembri odsúdil na päť rokov odňatia slobody pre zločinecké sprisahanie v kauze financovania jeho predvolebnej kampane. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

Sarkozy sa vo svojom prejave pred súdom sťažoval na ťažké podmienky vo väznici La Santé, do ktorej nastúpil 21. októbra a stal sa prvým exprezidentom štátu EÚ, ktorý bol uväznený. Nástup do výkonu trestu mu súd v septembri nariadil napriek tomu, že sa proti verdiktu odvolal. Odvolacie konanie sa očakáva v marci a súd Sarkozymu dovtedy zakázal opustiť územie Francúzska.

Bývalý prezident vo väznici doteraz strávil 20 dní. O podmienečné prepustenie mohol 70-ročný Sarkozy požiadať vzhľadom na svoj vek ihneď po začatí výkonu trestu. Vo Francúzsku sa takéto ustanovenie vzťahuje na väzňov vo veku 70 rokov a starších, ktorým umožňuje za určitých podmienok odpykať si trest mimo väznice.

Sarkozy bol v La Santé oddelený od ostatných väzňov a pre obavy o jeho bezpečnosť mu pridelili dvoch osobných strážcov, ktorí boli v susednej cele. Príslušníci väzenskej stráže označili tento postup za urážku svojej profesie. Minister vnútra Laurent Nuñez tento krok obhajoval s tým, že je to nevyhnutné vzhľadom na Sarkozyho „postavenie“ a „hrozby voči nemu“. Na internete sa následne začali šíriť zábery, ako sa spoluväzni Sarkozymu vyhrážali smrťou.

Zdroj: Info.sk, TASR
