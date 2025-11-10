Vážna nehoda štyroch áut: Na miesto vyslali vrtuľník
Cesta je neprejazdná.
Aktualizované 16:50
Pri vážnej dopravnej nehode štyroch osobných motorových vozidiel na ceste I/18 v Sučanoch (okres Martin) v pondelok popoludní zomrela jedna osoba. Medzi ďalšími tromi zranenými boli dve maloleté osoby. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti informovala, že na miesto bol popoludní vyslaný záchranársky vrtuľník zo Žiliny.
Cesta je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky aj vrtuľník.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri dopravnej nehode zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Martina s jedným kusom hasičskej techniky.
V NÚDCH ošetrili po zrážke vlakov 12 detských pacientov
V Národnom ústave detských chorôb ošetrili po zrážke vlakov pri Pezinku 12 detských pacientov, ani jeden nie je v ohrození života.
Vážna nehoda nákladného a osobného auta: Na miesto vyslali sanitky a vrtuľník
Cesta je uzavretá.
J. Biznár: V Pezinku nás od hrozného nešťastia delili desiatky sekúnd
Pri nehode dvoch vlakov v Pezinku mohlo dôjsť k mimoriadne tragickej udalosti, ak by k zrážke došlo v čase, keď jeden z vlakov prechádzal výhybkou.
V STVR plánujú prepustiť približne päť percent zamestnancov
V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest, dotknúť by sa malo približne piatich percent zo súčasných približne 1700 zamestnancov.