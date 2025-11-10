  • Články
  • DNES - 15:36
  • Sučany
Vážna nehoda štyroch áut: Na miesto vyslali vrtuľník

Cesta je neprejazdná.

Aktualizované 16:50

Pri vážnej dopravnej nehode štyroch osobných motorových vozidiel na ceste I/18 v Sučanoch (okres Martin) v pondelok popoludní zomrela jedna osoba. Medzi ďalšími tromi zranenými boli dve maloleté osoby. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti informovala, že na miesto bol popoludní vyslaný záchranársky vrtuľník zo Žiliny.

Cesta je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky aj vrtuľník.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri dopravnej nehode zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Martina s jedným kusom hasičskej techniky.

Zdroj: Info.sk, TASR
