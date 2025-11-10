V NÚDCH ošetrili po zrážke vlakov 12 detských pacientov
V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) ošetrili po zrážke vlakov pri Pezinku 12 detských pacientov, ani jeden nie je v ohrození života.
Hospitalizáciu si vyžiadal zdravotný stav jedného pacienta. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„V súvislosti so zrážkou vlakov bola na klinike pediatrickej urgentnej medicíny (KPUM) NÚDCH poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť 12 detským pacientom. Ich priemerný vek bol 17 rokov. U týchto pacientov boli z úrazov najviac zastúpené zatvorené a otvorené rany hlavy a horných končatín,“ priblížila Kamenická.
Dodala, že zdravotný stav jedného z detských pacientov si vyžiadal hospitalizáciu a tri deti boli expektované na ambulantných lôžkach na KPUM. „Ostatných pacientov po ošetrení prepustili domov,“ dodala hovorkyňa.
V nemocniciach v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava ošetrili po nedeľnej (9. 11.) nehode dvoch vlakov pri Pezinku 52 ľudí. Do Nemocnice Bory pri Bratislave prijali na ošetrenie celkovo 15 pacientov, do Nemocnice Penta Hospitals Galanta priviezli v noci troch pacientov.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol podľa generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Ivana Bednárika prechod regionálneho vlaku na červenú. Celkovo v nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch.
